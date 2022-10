Como a bola da "Mano de Dios" de Maradona pode render R$ 17 milhões em leilão

A bola com a qual Diego Maradona marcou seu icônico gol de 'Mão de Deus' vai a leilão em novembro

A bola do famoso gol "Mano de Dios", quando Maradona usou a mão para marcar o gol que abriu o placar nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 contra a Inglaterra, será leiloada no próximo mês de novembro. O item está atualmente sob a custódia do ex-árbitro tunisiano Ali Bin Nasser, que comandou a partida.

"Esta bola faz parte da história do futebol internacional - parece ser o momento certo para compartilhá-la com o mundo", disse Bin Nasser.

"Espero que o comprador esteja em condições de exibi-lo ou compartilhá-lo com o público de alguma outra forma", completou o ex-árbitro.

Getty Images

Vários outros itens, incluindo a camisa de Nasser e outra camisa autografada que ele mais tarde recebeu de Maradona, também serão leiloados. Os interessados ​​poderão apresentar um lance online para a bola a partir de 28 de outubro, com o leilão, que será comandado pelo leiloeiro Graham Budd, marcado para 16 de novembro. Estima-se que o item possa render até 3 milhões de libras (R$ 17 milhões, aproximadamente).

Naquela mesma partida, Maradona também marcou um gol impressionante, ao passar por vários defensores da Inglaterra, e ficou conhecido como "Gol do Século". A camisa que Maradona usou naquela partida foi vendida no início de maio por 7,1 milhões de libras (R$ 40,9 milhões, aproximadamente), o que a tornou a recordação de futebol mais cara de todos os tempos.