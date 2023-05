Sampaoli bate na tecla da atenção e insiste na necessidade de contundência

Quando chegou ao Flamengo Jorge Sampaoli disse que o principal desafio era identificar de forma rápida os problemas da equipe. Com menos de um mês de trabalho, o treinador já aponta a desconcentração como um grande vilão neste início de trabalho.

Não foram uma, nem duas e nem três as vezes que o técnico alertou os jogadores sobre este problema. No jogo contra o Internacional, os dois gols sofridos com a saída de lateral no início da jogada, chamaram à atenção. O tema foi debatido internamente, mas dois jogos depois, com um jogador a mais em campo, o Flamengo sofreu um gol da mesma forma.

Na coletiva de imprensa após a derrota para o Botafogo, Jorge Sampaoli bateu publicamente nesta tecla.

"Foram três vezes (que começou em bola de lateral). Duas vezes contra Internacional e outra contra o Botafogo. (Como reverter?) Trabalhar. O time está muito apurado para fazer gol, mas desconcentra em muitos momentos do jogo. Assim como foi com o Inter”.

Além da concentração, Sampaoli bate na tecla da contundência, ser efetivo tanto no ataque, quando na defesa. O treinador é daqueles que tem obsessão pelo gol e nunca está satisfeito com o número de bolas na rede da equipe, nem mesmo os 8 a 2 diante do Maringá o deixou impressionando neste sentido.

O Flamengo agora se prepara para o confronto contra o Racing, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo acontece na próxima quinta-feira (4), na Argentina.