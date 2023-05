Comercial de Tietê x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipe entram em campo nesta sexta-feira (12), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Comercial de Tietê e Guarani entram em campo na tarde desta sexta-feira (12), às 15h (de Brasília), no estádio José Ferreira, em Tietê, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Quarto colocado do grupo com 5 pontos, o Comercial de Tietê entra em campo buscando a sua segunda vitória no campeonato. Do outro lado, o Guarani, com 7 pontos, quer se manter na liderança.

Prováveis escalações

Comercial de Tietê: Jefferson, Lucas, Diego, João Victor, Gabriel, Matheus, Luis Gustavo, Caio, Rhyan, Eduardo e Alioune.

Guarani: Vinicius, Cauê, Caio, Vinicius, Lucas, João Vitor, Victor, Matheus, João Vitor, Bruno e Theo.

Desfalques

Comercial de Tietê

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?