Thomas Müller ajeitou a coroa de ouro na cabeça e se sentou no trono gigantesco.

O jogador de 36 anos tinha todos os motivos para comemorar: no Shooting Challenge da MLS, o ex-astro do Bayern de Munique estabeleceu um novo recorde na noite de terça-feira e provocou especialmente incredulidade e pura euforia nos comentaristas de TV.

Com 79 pontos, Müller superou a marca anterior de Evander, que havia feito 72 pontos no ano passado. O brasileiro voltou a competir depois da atuação de Müller, mas fora da disputa, para tentar melhorar a marca, e também chegou aos 79 pontos. Em seguida, Müller colocou sua coroa na cabeça do jogador do FC Cincinnati.





Thomas Müller e o Vancouver Whitecaps lideram atualmente a Conferência Oeste

"Eu adoro o Skills Challenge", disse Müller, visivelmente de bom humor, em seu trono. O Shooting Challenge faz parte do MLS All-Star Skills Challenge e acontece tradicionalmente na véspera do MLS All-Star Game. Nele, jogadores selecionados da MLS demonstram sua precisão nos chutes ao acertar o maior número possível de alvos dentro e ao redor do gol em um tempo limitado.

Além de Müller, também venceram em outras categorias neste ano o capitão da seleção dos Estados Unidos, Tim Ream (Charlotte FC), o goleiro canadense de Copa do Mundo Maxime Crépeau (Orlando City) e Javier Ruiz (Club Necaxa).

O All-Star Game acontece na noite de quarta-feira (horário local), na Carolina do Norte. Além de Müller, o sul-coreano Heung-Min Son também estará em campo. Os dois voltam a se enfrentar já no domingo, quando Müller e seu Vancouver Whitecaps encaram o Los Angeles FC no duelo entre os líderes da Conferência Oeste. As duas equipes lideram atualmente a tabela com 33 pontos.