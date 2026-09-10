Com uma jogada genial: Flick encontra o novo Cristiano Ronaldo

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, obteve um sucesso estrondoso graças a um lance tático genial que consistiu em reposicionar o brasileiro Raphinha em uma nova função.

Diante da dificuldade de encontrar um centroavante de ofício (camisa 9) no mercado de transferências, o treinador alemão decidiu apostar em Raphinha para ser o eixo do ataque, e o jogador brasileiro comprovou sua alta eficiência, marcando seis gols em suas quatro primeiras partidas no Campeonato Espanhol — liderando assim a lista de artilheiros —, além de balançar as redes duas vezes contra o Feyenoord pela Liga dos Campeões da Europa.

O desempenho de Raphinha nessa posição surpreendeu quase todo mundo, com exceção de Vítor Campelos, seu primeiro treinador na Europa e a pessoa que o escalou pela primeira vez na posição de centroavante, segundo o jornal catalão Sport.

O técnico português, que atualmente comanda o Celje, da Eslovênia, falou ao jornal Sport para analisar a mudança de posição de seu ex-jogador, que tinha 19 anos quando o treinou na equipe reserva do Vitória de Guimarães.

Campelos disse: "Nós o escalamos como centroavante em apenas uma partida no fim da temporada 2015/2016 contra o Porto B, porque ele tinha as qualidades necessárias para jogar nessa posição".

Raphinha começou a temporada com forte determinação para quebrar recordes; ele já se tornou o sexto jogador na história do Barcelona a marcar pelo menos seis gols nas quatro primeiras partidas de LaLiga, além de balançar as redes duas vezes na Liga dos Campeões da Europa.

É uma capacidade goleadora que impressionou Campelos, que diz: "Raphinha era apenas um rapaz muito jovem, mas tinha uma característica extraordinária: era extremamente decisivo e absolutamente preciso ao enfrentar o goleiro; marcar era algo fácil para ele em situações de cara a cara".

Agora, depois de dez anos e de um início impressionante de sua trajetória, seu primeiro treinador na Europa confia em sua capacidade de consolidar sua posição como centroavante, exatamente como fez Cristiano Ronaldo.

O técnico português continuou: "Essa pode ser a sua posição no futuro; ele pode passar por uma fase de evolução semelhante àquela pela qual passou Cristiano, que sempre jogou como ponta antes de se transformar posteriormente no eixo do ataque".

Além de seus gols, Raphinha sempre se destacou por seu alto índice de trabalho e comprometimento; seja jogando pelos lados ou na posição de atacante, o jogador brasileiro é o primeiro a pressionar a equipe adversária durante sua tentativa de construir o jogo desde trás.

Campelos aponta: "Eu não esperava que ele jogasse pelo Barcelona e pela seleção brasileira, mas tínhamos certeza de que jogaria em grandes clubes graças ao seu profissionalismo; ele treinava com o máximo de sua energia todos os dias, sempre munido da melhor mentalidade e dos mais altos níveis de intensidade e seriedade".

O treinador, de 51 anos, dá o exemplo de Raphinha aos seus jovens jogadores; Campelos diz: "É o modelo que muitas vezes cito diante dos garotos da base ou dos jogadores jovens que temos. E sempre digo às minhas equipes: 'Trabalhei com Raphinha, e ele conseguia correr uma distância de 10 ou 20 metros com o máximo de intensidade. É aquele tipo de jogador que qualquer treinador deseja ter em sua equipe; ele tem qualidade, joga com espírito de equipe, irradia energia e vitalidade e tem mentalidade de campeões".

Em pouco mais de quatro temporadas com a camisa blaugrana, Raphinha marcou 83 gols e deu 53 assistências em 182 partidas; números que o deixaram perto de vencer a Bola de Ouro em 2025.

Ainda assim, o jogador do Barcelona não aparece entre os trinta indicados deste ano, e Campelos afirma: "Eu gostaria muito; considerando tudo o que ele apresentou e sua evolução contínua, é um jogador que merece esse prêmio. Ele partiu de começos modestos e trabalhou com enorme dedicação e empenho para chegar ao que é hoje, e também tem o potencial que o habilita a conquistá-lo".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora.