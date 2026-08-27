O comentarista saudita Khalid Al-Shenaif detonou uma bomba de peso a respeito do valor financeiro das contratações ofensivas do Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão, afirmando que o clube gastou cerca de 1 bilhão de riais em três nomes de ataque, um número que reflete o grande poder de compra que "o Chefe" possui no mercado de transferências.

O Al-Hilal vem sendo associado, durante a atual janela, à contratação do brasileiro Gabriel Martinelli e do inglês Ollie Watkins, além de encaminhar o acordo com o holandês Crysencio Summerville, dando continuidade ao reforço dos seus setores ofensivos com nomes que possuem grande experiência nos gramados europeus.

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Al-Shenaif afirmou durante sua participação no programa "Doreena Ghair": "O valor das contratações dos três nomes de ataque chega a 1 bilhão de riais, e isso demonstra o poder de compra do Al-Hilal".

O comentarista saudita acrescentou que essa grande capacidade financeira que o Al-Hilal possui reflete o tamanho do apoio que o clube recebe, afirmando que o mérito disso se deve ao príncipe Al-Walid bin Talal.

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As movimentações recentes do Al-Hilal revelam uma orientação clara rumo à construção de um ataque extremamente forte, depois que o clube ficou próximo de adicionar Martinelli e Watkins ao lado de Summerville, ao mesmo tempo em que promoveu amplas mudanças em seu elenco durante a atual janela de transferências.

Essas movimentações acontecem em meio à saída de vários elementos ofensivos da equipe, com destaque para o brasileiro Malcom, além da busca do clube por definir o futuro do francês Karim Benzema, o que levou a diretoria a procurar novas soluções capazes de compensar os que partiram e elevar a qualidade das opções ofensivas à disposição do treinador italiano Simone Inzaghi.

Caso as três contratações se concretizem pelos valores em circulação, o Al-Hilal terá enviado uma forte mensagem aos seus rivais na Liga Roshn, não apenas pelos nomes que busca contratar, mas também pelo volume de gastos que reflete a ambição do clube de disputar todos os títulos durante a nova temporada.