Com "toda carne no assador", Jorge Jesus traz ótica diferente sobre elenco no Brasil

Sem pensar em poupar mesmo em reta final decisiva da temporada, treinador mostra confiança no plantel e não teme risco de lesões

Desde que as competições como Copa do e da América se estenderam praticamente ao longo de toda a temporada, passou-se a discutir sobre a importância de um elenco forte no futebol brasileiro.

Virou algo corriqueiro dividir o plantel em duas equipes: uma para disputar as competições de mata-mata, tratada por muitos clubes como prioridade, e outra para encarar o Campeonato Brasileiro.

O de 2018 foi um exemplo desta equação. Dividiu o elenco em dois e conseguiu faturar ao menos o Campeonato Brasileiro. O de Renato Gaúcho, apontado por muitos como o time que joga o melhor futebol em território nacional nos últimos anos, sem um plantel tão númeroso, concentrou-se apenas no mata-mata.

Jorge Jesus, no entanto, adota estratégia diferente no . O , inclusive, quando era comandado por Abel Braga no início da temporada, escalou um time alternativo em algumas oportunidades no Brasileiro em prol das Copas. A ideia era evitar o desgaste dos principais jogadores para que estivessem "inteiros" nos jogos mais importantes.

Mas Jorge Jesus pensa diferente. O treinador coloca sempre o que tem de melhor à disposição e, mesmo diante da partida mais importante do Flamengo nos últimos 35 anos, contra o Grêmio, em Alegre, na próxima quarta-feira (02), pela semifinal da Libertadores, o comandante vai com força total contra o , neste sábado(28), pelo Brasileiro.

(Recentemente, Arrascaeta e Bruno Herique retornaram de suas seleções, treinaram no mesmo dia e dois dias depois entraram em campo.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

"Jogamos sábado e teremos mais um dia de descanso. O Grêmio vai poupar jogadores, mas não faremos isso, vamos para frente. Acreditamos muito no que a equipe é capaz de fazer. Nossos atletas não estão dando sinais de fadiga. Não vou poupar ninguém por causa do jogo do Grêmio. Quem tiver condição, vai jogar", disse o português após a vitória sobre o , na quarta-feira(25).

Jorge Jesus: “Não vou poupar ninguém por causa do jogo contra o Grêmio. Quem tiver condições vai jogar(contra o São Paulo).” — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 26, 2019

E é com essa mentalidade que o Flamengo vai encarar a maratona de jogos no Campeonato Brasileiro e as decisões pela Libertadores. O treinador abre um debate interessante sobre a questão do elenco forte. Ele mesmo ressaltou que já perdeu três atletas que eram titulares (Léo Duarte, Cuellar e Diego), mas que a equipe não têm sentido falta. O português diz que foi contratado para achar soluções. E é exatamente o que está fazendo.

Jorge Jesus: “Leo, Diego, Cuellar, hoje ninguem sente a falta deles, eles eram titulares, isso é bom. Mas eles seriam opções” — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 26, 2019

Vale lembrar também Jorge Jesus não ganhou o tão sonhado centroavante, considerado por ele essencial para o que planejava para a equipe. Nesta batida, Jesus levanta a bola de que ter elenco forte é justamente para esta finalidade, colocar o que tem de melhor em todos os jogos. Se eventualmente perder um atleta ou outro, encontrará no banco de reservas a solução, mas jamais ficará refém dos ditos titulares absolutos.

Líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, o Flamengo encara o São Paulo neste sábado (28), no Maracanã, às 19h. Na próxima quarta (2), o Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América.