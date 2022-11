Com Thiago Silva como capitão na estreia, seleção brasileira faz mistério sobre rodízio da faixa

Zagueiro vai para sua terceira Copa do Mundo usando a braçadeira em pelo menos uma partida

A CBF confirmou na última terça-feira (22), Thiago Silva como capitão da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo do Qatar, diante da Sérvia, nesta quinta-feira (24). A entidade, no entanto, faz mistério sobre um possível rodízio com a faixa de capitão.

Na Rússia, em 2018, o técnico Tite optou por dividir a responsabilidade e, além de Thiago Silva, Miranda e Marcelo também usaram a faixa. No início do novo ciclo, Neymar foi o escolhido e virou capitão da equipe.

Mais tarde, o camisa 10 da seleção brasileira passaria a faixa para Daniel Alves. O lateral-direito, inclusive, foi quem levantou a taça de campeão da Copa América, em 2019, após a vitória sobre o Peru, na grande decisão, no Maracanã.

Além de Daniel Alves, o próprio Thiago Silva, Marquinhos e Casemiro levaram a faixa de capitão no braço neste ciclo de Copa do Mundo. A expectativa, no entanto, é de que o zagueiro do Chelsea a carregue durante toda a participação do Brasil na competição.

Esta é a quarta Copa do Mundo de Thiago Silva. Em 2014, o zagueiro já exercia grande liderança na equipe e foi o capitão do Brasil durante todo o torneio com Luis Felipe Scolari. Sendo assim, está é a terceira Copa em que o jogador usará a braçadeira em pelo menos uma partida.