Com status de estrela mas precisando dar respostas, Ganso começa sua história no Flu

De titular ou no decorrer da partida, Ganso dará seus primeiros toques na bola vestindo a camisa Tricolor nesta sexta, diante do Bangu

Nesta sexta-feira(22), o Fluminense estreia na Taça Rio diante do Bangu, depois de perder a final da Taça Guanabara para o Vasco, no último domingo. O confronto marcará não só o recomeço da equipe de Fernando Diniz na temporada como também o de um importante jogador do futebol brasileiro nos últimos anos. Paulo Henrique Ganso fará a sua estreia com a camisa do time das Laranjeiras carregando consigo questões que talvez só o tempo seja capaz de responder.

Aos 29 anos, Ganso não se tornou o jogador que prometia no início da carreira, quando desfilava talento ao lado de Neymar no Santos. No entanto, ao que parece, o meia ainda acredita ter acalçado o patamar que muitos apontavam que ele alcançaria. Recepção com festa no aerporto, apresentação no Maracanã e um discurso de que não falhou quando esteve em campo.

"Muitas coisas, nem dentro de campo, que influenciaram para que eu jogasse pouco, mas fora de campo. Alguns problemas que não vale a pena citar aqui. Quando joguei, fiz bem o meu papel, com gols e assistências. E do nada acabei ficando de fora. Mas não posso falar isso para vocês abertamente, mas eu sei o que aconteceu. Agora ficou para trás. Agora é desfrutar muito desse momento novo", disse o meia durante sua apresentação.



(Foto: Mailson Santana / Fluminense / Divulgação)

Ainda que não tenha atingindo o sucesso que lhe era esperado, Ganso é um jogador talentoso, de passe refinado. A escolha pelo Fluminense não ficou muito clara, há quem diga que o atleta não queria perder tempo e foi a primeira proposta que apareceu para retornar ao Brasil, há quem diga que Fernando Diniz foi fundamental, inclusive o próprio jogador falou sobre o contato que teve com o comandante Tricolor. Mas a verdade é que em poucos clubes do Brasil ele chegaria com tanta festa e sem grande desconfiança.

Dentro de campo, o futebol do meia pode ser beneficiado, pois as equipes de Diniz gostam de jogar com a bola nos pés e o próprio Fluminense já se adequou a essa característica. Para dar início na história com a camisa Tricolor, Ganso pode ficar com a vaga de Daniel, jovem revelado nas categorias de base do clube, que começou o ano bem mas caiu bastante de produção.

O que sem dúvida não causará nenhum problema, o meia é idolatrado entre os jovens jogadores do elenco do Fluminense e Danielzinho não fica de fora dos que tietam o camisa 10. Mas apesar do cuidado com Ganso, o entrosamento tem acontecido de forma natural. Sempre sorrindo, a simpatia fica estendida aos funcionário, que estão felizes com o tratamento que estão recebendo do jogador considerado uma estrela renomada.

O ambiente é o melhor possível para Ganso, que depois de muitos anos terá um time para chamar de seu e um treinador capaz de introduzi-ló em um esquema que facilite o seu jogo. Mais uma vez há esperança de que o meia se firme e tenha sequência, mas se isso de fato vai acontecer só mesmo o final da temporada dirá.