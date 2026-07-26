O Arsenal tenta seduzir Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, com um salário recorde, de forma a convencê-lo a deixar o clube merengue.
O futuro de Vinícius Júnior continua incerto, dado que não renovou o seu contrato com o Real Madrid, e face às tentativas do Arsenal de o contratar neste verão.
Segundo o jornal "The Telegraph", o campeão da liga inglesa está a preparar uma proposta recorde para atrair Vinícius Júnior a juntar-se ao clube no Emirates Stadium.
O internacional brasileiro, que entra no último ano do seu contrato com o Real Madrid, recebe atualmente cerca de 470 mil euros por semana (400 mil libras esterlinas), mas diz-se que o Arsenal está disposto a oferecer um salário mais elevado, o que o tornaria o jogador mais bem pago da história do clube inglês.
O Arsenal atravessa até agora um verão tranquilo a nível de transferências, tendo contratado apenas o extremo Christos Tzolis e o guarda-redes Illan Meslier, mas a investida por Vinícius representaria uma mudança radical para o treinador Mikel Arteta.
O jornal referiu que José Mourinho, o novo treinador do Real Madrid, não quer perder nenhum dos seus principais jogadores, mas a situação pode complicar-se para Mourinho, uma vez que o Arsenal se prepara para explorar todas as vias junto de Vinícius, cujo contrato tem apenas 12 meses por cumprir.
As notícias dão conta de que a direção do clube londrino já analisou os aspetos financeiros do negócio e acredita que o dinheiro não constituirá um obstáculo, mas até ao momento não houve qualquer contacto oficial entre os dois clubes.