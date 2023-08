Com proposta de renovação do Corinthians em mãos, Bruno Mendez espera janela na Europa fechar para decidir o futuro

Zagueiro tem contrato com o time paulista até dezembro e também entrou na mira de outras equipes do Brasil

A novela envolvendo a renovação de Bruno Mendez no Corinthians segue. O jogador, que tem contrato até dezembro, tem uma proposta na mesa para estender o vínculo há alguns meses, mas ainda não deu uma resposta ao time paulista. Neste meio tempo, outros clubes do futebol brasileiro demonstraram interesse no zagueiro, que prega calma para decidir o futuro

Bruno Mendez despertou o interesse de dois clubes do Velho Continente. O estafe do atleta conversa com uma equipe na Turquia e na Espanha. Segundo soube a GOAL, no entanto, não há nenhum avanço. O zagueiro, que tem contrato com o Corinthians até dezembro, espera a janela europeia fechar para avaliar melhor o futuro.

Bruno Mendez também vê clubes no futebol brasileiro interessados em seu futebol. Segundo o repórter Samir Caetano, o Flamengo teria feito uma proposta pelo zagueiro. A diretoria rubro-negra não confirma a informação, mas a GOAL soube que o jogador de fato agrada e é monitorado.

Além do Flamengo, equipes como Atlético-MG e Internacional também demonstraram interesse e esperam um desfecho da situação do jogador com o Corinthians para avaliar se farão ou não uma investida no zagueiro de 23 anos.