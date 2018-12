Com poucos minutos em campo, Coutinho está em baixa no Barça

Jogador brasileiro perdeu a posição para Dembélé que vive grande fase ao lado de Messi e Suárez

Como contra o Espanyol e o Levante, Coutinho teve poucos minutos diante do Celta. Nos últimos meses, o brasileiro jogou apenas 203 minutos no Campeonato Espanhol. É verdade que não esteve em campo contra o Betis e o Atlético de Madrid por conta de uma lesão, mas mais do que isso, há pelo menos cinco jogos que não marca gols nem dá assistências. Foi titular contra o Rayo e o Villarreal, mas Dembélé ganhou sua posição na esquerda.

Coutinho teve alguns minutos contra o Espanyol(22), Levante(12) e Celta(22), que menos ainda aproveitou os jogos pela Champions Contra PSV e Tottenham.

O brasileiro vive uma situação complicada, Valverde já não o enxerga como interior e ao lado do trio Dembéle, Messi e Suárez causa certo desequilíbrio.

Mais artigos abaixo

"É uma possibilidade que penso para determinados momentos", disse o treinador em relação a utilizar o brasileiro por dentro.



(Foto: Getty Images)

A volta de Messi e a lesão contra a Inter, onde teve em grande nível o deixou sem espaço e agora parece difícil recolocar o jogador que custou 160 milhões de euros e que terá que brigar por espaço com outro que chegou por 140 milhões. Neste momento é Coutinho ou Dembéle.

O futebol sempre apresenta este tipo de situação, quando há pouco Dembéle parecia o problema sem solução, o jogador demonstrou que pode ser muito útil e assumiu o papel de titular da equipe. Agora, Coutinho precisa reencontrar a grande fase vivida há um ano para voltar a ganhar mais espaço na equipe.