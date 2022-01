Com Paulo Sousa, Flamengo analisará futuro de jogadores com contrato até dezembro

Paulo Sousa desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta sexta-feira (07) e já foi ao centro de treinamento para colocar a mão na massa. O treinador tem muito trabalho pela frente e aguarda a reapresentação do elenco principal do Flamengo, que acontece na próxima segunda-feira (10).

Ao lado da diretoria, Paulo Sousa precisará se aproundar em alguns temas de maneira mais rápida. Isso porque o time caricoca tem boa parte do elenco no último ano de contrato. São os casos de nomes como Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís, da famosa geração "85".

O entendimento da diretoria é de que esses três jogadores assinaram no final de 2021 sua última renovação com o clube e podem se despedir em dezembro. Apesar disso, ainda haverá uma avaliação mais profunda, feita, claro, pela nova comissão técnica.

David Luiz, de 34 anos, é outro nome de peso que tem contrato até dezembro deste ano. A ideia, no entanto, é que ainda é muito cedo para discutir a renovação ou não. O entendimento interno é de que os dois lados ainda não tiveram a oportunidade de avaliar sobre o "casamento", o que acontecerá nos próximos meses.

Vitinho é outro nome importante do elenco que tem contrato até dezembro. A diretoria enxerga que o jogador é uma ótima opção para compor o elenco e acredita que possa oferecer uma renovação. Apesar disso, o futuro do jogador ainda vai depender de uma avaliação entre as duas partes. O camisa 11 vem recebendo muitas sondagens.

O chileno Mauricio Isla terá situação avaliada ao longo dos próximos meses, e a palavra de Paulo Sousa será primordial para definir o futuro do lateral-direito. O mesmo vale para o lateral-esquerdo Renê.

Já jogadores como Gabriel Batista, Piris da Motta e Rodinei, são vistos como "negociáveis". César, que tem contrato até abril deste ano, pode ter o vínculo renovado e emprestado, como estava nos planos do Flamengo em 2021.