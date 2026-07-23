Arranca na cidade italiana de Milão, entre 26 de julho e 1 de agosto, a Copa do Mundo da Kings League, com a participação das 16 melhores equipas de todas as partes do mundo, numa edição que reúne a elite dos campeões das ligas mundiais e que conta também com a presença de equipas lideradas por alguns dos maiores nomes do futebol mundial, entre eles o campeão do Mundo pela Espanha Lamine Yamal e o astro brasileiro Neymar.

A região do Médio Oriente e Norte de África é representada na competição pelas equipas Darbaha, campeã da Kings League na região, e Fawaz, que entram na competição com a ambição de garantir uma presença árabe de destaque no maior torneio ao nível do sistema da Kings League.

O torneio conta ainda com a participação do criador de conteúdo saudita Musaed Al-Fawzan no cargo de copresidente da equipa Fawaz, num passo que reflete a presença crescente dos criadores de conteúdo árabes no torneio mundial.

A equipa Darbaha inicia o seu percurso no dia 26 de julho, com um confronto forte diante da equipa espanhola Los Troncos, detentora do título da Copa do Mundo na temporada passada, num dos jogos de maior destaque da ronda inaugural, enquanto a equipa Fawaz começa a sua participação no dia 27 de julho frente ao Atlético Parceiros, a equipa liderada pelo astro colombiano James Rodríguez.

Darbaha afirmou que o regresso ao ambiente da Kings League através da participação na Copa do Mundo representa um grande estímulo para a equipa, sublinhando que o objetivo vai além da simples participação.

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E acrescentou: "Sentimos um grande entusiasmo por regressar à competição, e Milão representa uma etapa importante para nós. Aspiramos a representar a Arábia Saudita da melhor forma, e acreditamos que somos capazes de lutar pelo título. Temos uma equipa especial, e procuramos oferecer um futebol à altura do nosso público."

Garantiu que a equipa se inspira no espírito de luta da seleção de Marrocos, que apresentou níveis notáveis na Copa do Mundo, e disse: "O exemplo mais próximo de nós é a seleção de Marrocos, não porque a imitemos, mas porque joga com espírito coletivo e nunca desiste. Alguns podem não nos colocar entre os candidatos, mas dentro de campo tudo é diferente: jogamos com o coração, lutamos por cada bola, e acreditamos que somos capazes de vencer qualquer adversário."

Por seu lado, Fawaz garantiu que a equipa entra na competição da Copa do Mundo com grandes ambições após a conquista do título da Kings League da região do Médio Oriente e Norte de África, indicando que o objetivo consiste em dar continuidade ao percurso bem-sucedido e lutar pelo título mundial.

E disse: "Apresentámos níveis que agradaram aos nossos adeptos no torneio regional, e esperamos repetir isso em Milão. Entramos na Copa do Mundo com a mesma mentalidade com que disputámos a Kings League na região, que é a de procurar vencer cada jogo. Confiamos nas capacidades da nossa equipa, e acreditamos que somos capazes de alcançar um grande feito nesta edição."

E acrescentou: "Representar o mundo árabe num torneio desta dimensão é uma responsabilidade da qual nos orgulhamos, e esperamos que a nossa participação reflita o verdadeiro nível do futebol na nossa região. A nossa mensagem é que as equipas árabes são capazes de competir com as melhores equipas do mundo, e isto não é mais do que o início do que podemos oferecer no cenário internacional."

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Participam no torneio as 16 melhores equipas que se apuraram através dos torneios da Kings League em todo o mundo durante a temporada de 2025-2026, com a competição a disputar-se num formato que concede a cada equipa a oportunidade de disputar pelo menos dois jogos na primeira fase, apurando-se para as rondas eliminatórias as equipas que conquistem duas vitórias, enquanto as equipas que sofram duas derrotas se despedem do torneio.

A Kings League é um torneio mundial inovador fundado pelo antigo astro do futebol espanhol Gerard Piqué, que mistura futebol e entretenimento digital através de regras de jogo inovadoras, e reúne equipas lideradas por uma elite de estrelas do futebol, criadores de conteúdo e influenciadores, tendo conseguido atrair milhões de seguidores desde o seu início, para se tornar uma das competições de futebol de mais rápido crescimento a nível mundial.