Com oferta milionária, Brasília vence a concorrência e garante final da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo

Grupo Metrópoles vai pagar R$ 6 milhões para a CBF e cuidar da maior parte dos gastos da organização do torneio

A Supercopa do Brasil entre o Palmeiras, Campeão Brasileiro e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, será disputada em Brasília, no dia 29 de janeiro. Com a melhor proposta do território brasileiro, a capital federal venceu a concorrência após garantir que há segurança suficiente para a realização da partida.

Na reta de final de 2022, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu propostas Estados Unidos, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Inicialmente, a ideia da entidade era levar a competição para fora do país, mas não houve um acordo entre os clubes.

No Brasil, Fortaleza, Recife e Salvador demonstraram interesse, mas Brasília chegou com uma oferta irrecusável através do grupo Metrópoles. Eles ofereceram R$ 6 milhões, além de cuidar de toda a organização do evento como a divulgação, venda de ingressos e segurança durante a partida.

A CBF também terá direito a dois camarotes com capacidade para cerca de 300 pessoas. Alimentação e bebidas serão liberadas. Cada um dos clubes também terá direito a um espaço reservado para 150 convidados e mais 300 ingressos tanto para Flamengo quanto para o Palmeiras.

A preferência das equipes também sempre foi por Brasília. O entendimento é de que a logística é melhor, tanto de deslocamento entre as cidades, quanto o deslocamento das delegações do hotel para o estádio.

O que colocou em dúvida a possibilidade de Brasília receber a partida foram os problemas políticos recentes. Nesta quarta-feira (11), no entanto, Ricardo Cappelli, interventor de segurança pública em Brasília, deu garantias de segurança para que a partida fosse realizada no Mane Garrincha. Sendo assim, o martelo foi batido.

Brasília já sediou outras edições da competição. Em 2020, o duelo entre Flamengo e Athlético-PR e em 2021, o confronto entre Flamengo e Palmeiras. O rubro-negro carioca saiu vencedor nas duas oportunidades.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 29 de janeiro, no Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. A partida está agendada para às 16h.