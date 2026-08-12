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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Com o início da temporada: surpresa no Al-Nassr sobre Cristiano Ronaldo

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
Al Diriyah x Al-Nassr
Al Diriyah
King Cup
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

O Al-Nassr se prepara para iniciar a jornada em defesa do título do Campeonato Saudita de Futebol (Roshn Saudi League).

O Al-Nassr se prepara para iniciar sua jornada na defesa do título da Saudi Pro League sem seu capitão e estrela portuguesa, Cristiano Ronaldo.

O Al-Nassr abre sua temporada com o confronto diante do Al-Fateh, no próximo sábado, pela rodada inaugural do campeonato, antes de enfrentar o Al-Diriyah três dias depois na fase dos 32 avos de final da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, em duas partidas que serão disputadas na capital, Riade.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiyah", a ausência de Ronaldo ocorre depois de ele ter recebido uma folga adicional após o encerramento de sua participação com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, o que o impediu de estar presente no programa de preparação da equipe para a nova temporada.

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O capitão do Al-Nassr aproveitou o período de descanso para concretizar seu casamento com a modelo argentina Georgina Rodríguez, devendo se juntar aos treinos da equipe após o término de sua folga.

Campeonato Saudita
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