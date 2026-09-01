O clube turco Konyaspor anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Mostafa Mohamed por um contrato de três anos, vindo do Nantes após uma grave crise com o clube francês.

Segundo o comunicado do clube turco, a cerimônia de assinatura do contrato foi realizada no museu do Konyaspor, dentro do estádio do clube, com a presença de Ali Çamgöz, responsável pelo departamento de futebol da equipe.

A conta do Konyaspor na plataforma X publicou um vídeo de boas-vindas a Mostafa Mohamed, no qual o astro egípcio aparece com a célebre comemoração do arco e flecha, que representa o símbolo de seu ex-clube, o Zamalek.

O atacante egípcio deverá vestir a camisa de número 42 em sua nova equipe, e o Konyaspor lhe desejou sorte e sucesso ao longo de sua trajetória com o time.

Mostafa Mohamed não é um estranho no futebol turco, já que anteriormente vestiu a camisa do Galatasaray em 2021.

Mostafa Mohamed se junta a seu compatriota Mohamed Salah no futebol turco, uma vez que o ex-astro do Liverpool se transferiu neste verão para o Trabzonspor.

Mostafa Mohamed começou sua carreira profissional no clube egípcio El Dakhleya, antes de defender as camisas do Zamalek, Tanta e Tala'ea El Gaish, e depois viver experiências no Galatasaray e no Nantes francês.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"