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Com o arco e flecha: Mostafa Mohamed se junta a Salah no Campeonato Turco

Mercado da bola
M. Mohamed
Erzurumspor FK x Konyaspor
Erzurumspor FK
Konyaspor
Campeonato Turco
M. Salah
Egito
Turquia

O centroavante egípcio retorna à Turquia em uma segunda experiência

O clube turco Konyaspor anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Mostafa Mohamed por um contrato de três anos, vindo do Nantes após uma grave crise com o clube francês.

Segundo o comunicado do clube turco, a cerimônia de assinatura do contrato foi realizada no museu do Konyaspor, dentro do estádio do clube, com a presença de Ali Çamgöz, responsável pelo departamento de futebol da equipe.

A conta do Konyaspor na plataforma X publicou um vídeo de boas-vindas a Mostafa Mohamed, no qual o astro egípcio aparece com a célebre comemoração do arco e flecha, que representa o símbolo de seu ex-clube, o Zamalek.

O atacante egípcio deverá vestir a camisa de número 42 em sua nova equipe, e o Konyaspor lhe desejou sorte e sucesso ao longo de sua trajetória com o time.

Campeonato Turco
Erzurumspor FK crest
Erzurumspor FK
ERZ
Konyaspor crest
Konyaspor
KSP

Mostafa Mohamed não é um estranho no futebol turco, já que anteriormente vestiu a camisa do Galatasaray em 2021.

Mostafa Mohamed se junta a seu compatriota Mohamed Salah no futebol turco, uma vez que o ex-astro do Liverpool se transferiu neste verão para o Trabzonspor.

Mostafa Mohamed começou sua carreira profissional no clube egípcio El Dakhleya, antes de defender as camisas do Zamalek, Tanta e Tala'ea El Gaish, e depois viver experiências no Galatasaray e no Nantes francês.

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