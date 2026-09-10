Com números recordes: Raphinha invade a lista dos grandes do Barcelona

O Barcelona segue destruindo seus adversários no cenário nacional e europeu, após golear o Feyenoord por 5 a 1, na noite da última quarta-feira, no estádio Camp Nou, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona disputou cinco partidas nas diferentes competições da temporada atual, marcando cinco gols em quatro delas, o que confirma o enorme poder ofensivo do elenco do técnico alemão Hansi Flick.

O brasileiro Raphinha é considerado um dos principais integrantes desse elenco, especialmente depois de passar a ocupar a posição de centroavante a partir da temporada atual, tornando-se o artilheiro da equipe catalã com oito gols.

Em entrevista ao canal "Movistar+" após a partida contra o Feyenoord, o brasileiro afirmou aos jornalistas que está "dando o seu melhor", respondendo a uma pergunta sobre seu brilho na artilharia.

Por sua vez, o jornal catalão "Mundo Deportivo" noticiou que Raphinha marcou oito gols nas primeiras cinco partidas da temporada, e apenas Kubala marcou mais, na temporada 1958-1959, com nove gols.

Além disso, o brasileiro se tornou o primeiro jogador a marcar pelo menos um gol nas primeiras cinco partidas desde Luis Suárez, também na temporada 1958-1959.

O brasileiro não está entre os indicados deste ano ao prêmio Bola de Ouro e, quando questionado após a partida, depois de receber o prêmio de melhor jogador do jogo, Raphinha comentou: "Não falo sobre isso, falo sobre o Barcelona, pois estamos fazendo uma temporada excepcional".

Com o gol de ontem, Raphinha entra na lista dos cinco maiores artilheiros históricos do clube na Liga dos Campeões da Europa, com 21 gols, ficando atrás atualmente de: Lionel Messi (126 gols), um recorde difícil de ser alcançado; Luis Suárez (25 gols); Rivaldo (25 gols); Lewandowski (23 gols).

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