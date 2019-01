Com Morata, Atleti tem 25% de ex-jogadores do Real Madrid

O elenco colchonero conta com vários nomes que já passaram pelo arquirrival

Parte da torcida do Atlético de Madrid não gostou, inicialmente, da chegada do atacante Álvaro Morata ao clube. O motivo está no passado do jogador no Real Madrid, ainda que ele tenha vestido a camisa colchonera quando criança. Entretanto, no elenco atual treinado por Simeone se algo pode ser considerado comum é exatamente a presença de atletas que em determinado momento vestiram a camisa merengue.

Além de Morata, Filipe Luís, Juanfran, Saúl e Adán já defenderam o Real Madrid em algum momento de suas carreiras. Isso representa 25% de todo o elenco do Atleti, que totaliza 20 atletas no grupo principal.

O goleiro Antonio Adán fez toda a sua base no Real Madrid, mas nunca teve muitas oportunidades entre os titulares. Ainda teve passagem pelo Cagliari, da Itália, antes de retornar à Espanha para ter destaque no Bétis antes de assinar no início desta temporada pelo Atleti. O lateral-direito Juanfran foi outro criado nas bases madridistas e teve passagens por Espanyol e Osasuna antes de chegar ao Atleti em 2010. Hoje, é uma das maiores lideranças no elenco.

Juanfran em sua época no Real Madrid

O meia-atacante Saúl Ñiguez passou pela base madridista, mas já afirmou diversas vezes que não foi uma experiência boa. Por isso, não chega a impressionar que, ainda jovem, trocou o lado merengue pelo alvirrubro da cidade ainda nas categorias inferiores. Filipe Luís, hoje um dos maiores ídolos colchoneros, teve a sua primeira experiência europeia vestindo a camsia do atual arquirrival: em 2005-06, o brasileiro chegou ao Real Madrid Castilla emprestado pelo Figueirense. Pouco depois, seria contratado pelo Deportivo La Coruña.

Jogador Posição Jogos pelo Real Madrid Morata Atacante 95 Juanfran Lateral 11 Adán Goleiro 18 Filipe Luis Lateral 37 jogos no Castilla Saúl Meia-atacante Só jogou na base

Dentre todos, entretanto, Morata foi quem mais teve espaço no Real Madrid. O atacante teve duas passagens, fez um total de 31 gols em 95 partidas e conquistou duas vezes Copa do Rei, Liga Espanhola e Champions League. Chega como esperança de gols para a equipe de Simeone, extremamente dependente de Griezmann enquanto Diego Costa se recupera de lesão e ainda não apresentou o mesmo desempenho de temporadas anteriores.