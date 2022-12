Com mistério e dança, Tite exibe nova faceta na Copa do Mundo do Qatar

Técnico fecha treinos, esconde time titular e mostra irreverência em comemoração com jogadores

Nesta quarta-feira (7), a seleção brasileira volta a treinar de olho na preparação para o duelo contra a Croácia, na sexta (9). A imprensa não terá acesso a atividade que será totalmente fechada. Aliás, tem sido de praxe as atividades do time titular serem a portas fechadas, o que marca uma diferença no trabalho do técnico Tite, especialmente se for comparado ao que acontecia no Mundial da Rússia.

Conforme trouxe a GOAL, o acesso da família aos jogadores também foi reduzido. Desde que chegaram em Doha, os atletas tiveram apenas algumas horas para jantar com seus familiares fora do hotel. Tite também passou a se esquivar de perguntas sobre a escalação da equipe durante as entrevistas coletivas, exceto antes da partida contra a Coreia do Sul, em que confirmou Neymar entre os titulares.

Em todas as outras vezes, ele preferiu não comentar sobre o 11 inicial e nem mesmo responder se atleta A ou B começaria a partida, diferente do que se fazia, até mesmo durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, onde por vezes fez questão de confirmar a equipe.

No dia a dia, Tite também mostra algumas mudanças. Depois do gol de Richarlison, diante da Coreia do Sul, o técnico participou da comemoração fazendo a tradicional “dança do Pombo”, marca do camisa 9 da seleção brasileira. Uma cena que chamou à atenção dos brasileiros.

Não que Tite não tenha seus momentos descontraídos, mas esta foi, sem dúvida, a primeira vez que o treinador se propôs a dançar com os atletas, pelo menos na beira do campo. Depois da partida, Richarlison revelou que o movimento foi ensaiado no hotel e o técnico prometeu repetir em campo caso o jogador anotasse um gol. Como promessa é dívida, dívida paga pelo comandante.



“A gente tenta se adaptar ao grupo, eles são muito jovens, e eu tento me adaptar à linguagem deles. Eles dançam, brincam. Um dia fui fazer a oração, aí estava o Grupo Molejo, tentei entrar e falaram pra eu ficar do lado. Falei: "Pô, me sacaram?". E eles: "Só se você fizer a dança". Mas aprender a dança deles é difícil”, disse Tite após a vitória sobre os coreanos.

Com o técnico na beira do campo, o Brasil se prepara para encarar a Croácia, nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida acontece às 18h no horário local (às 12h de Brasília).