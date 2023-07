Com janela perto do final, Flamengo tenta acelerar negociação com o Zenit por Wendel

Russos querem algo entre 20 a 25 milhões de euros e volante tentará flexibilizar negociação

Com o fim da janela de transferências se aproximando, o Flamengo liga o alerta e espera acelerar as tratativas para fechar a contratação de Wendel, do Zenit O rubro-negro carioca está disposto a fazer um investimento no jogador e aguarda uma resposta dos russos ainda esta semana, conforme soube a GOAL.

Um dos empresários de Wendel está na Rússia desde o final de semana em conversas com o clube russo. O agente recebeu o aval do Flamengo para negociar. Inicialmente, a ideia era uma transação por empréstimo, mas o Zenit não se mostrou aberto até o momento.

As conversas avançaram em tom de compra dos direitos econômicos e o Flamengo está disposto a pagar algo em torno dos 13 a 15 milhões de euros pelo volante na reta final da janela de transferências. Vale destacar que Wendel não era prioridade, mas passou a ser após as dificuldades nas negociações por De La Cruz e Claudinho, alvos prioritários.

Segundo sabe a GOAL, o Zenit topa negociar Wendel por 15 milhões de euros mais uma composição, o que não está em questão neste momento. Os russos avisaram que, desta forma, querem algo entre 20 a 25 milhões de euros. Ao lado do empresário, o jogador tentará flexibilizar a situação.

Wendel chegou à Rússia na manhã desta terça-feira (25) e deve se reunir com os dirigentes do clube no mais tardar quinta-feira (27). O jogador se juntará ao empresário no coro por uma negociação com o Flamengo. Segundo sabe a GOAL, no entanto, a ideia do estafe do atleta é que o tom seja amistoso.