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Muhammad Sharaf Eldeen

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Com gol de placa, Brahim Díaz recompensa Mourinho por sua confiança

B. Diaz
Deportivo de A Coruna x Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Amistosos de clubes
J. Mourinho
Marrocos
Espanha
Portugal

Marca registrada do leão do Atlas

O internacional marroquino Brahim Díaz abriu o placar para o Real Madrid diante do anfitrião Deportivo La Coruña, nesta quarta-feira, em partida amistosa no estádio Abanca Riazor, válida pela Taça Teresa Herrera, em preparação para a nova temporada.

Díaz esteve no time titular do Real Madrid, ao lado dos brasileiros Vinícius Júnior e Endrick no ataque.

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Aos 45+1 minutos, Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, lançou uma bola longa com a mão para Díaz, que partiu com ela do meio-campo até a área dos donos da casa, sob a perseguição dos defensores do La Coruña, antes de mandá-la às redes e comemorar à sua maneira habitual.

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Díaz não permaneceu por muito tempo em campo após o gol, já que o experiente treinador José Mourinho o substituiu no início do segundo tempo, colocando o jovem zagueiro Mario Rivas em seu lugar, em meio aos esforços do português para testar o maior número possível de jogadores antes do início da temporada.

Mourinho também havia escalado Díaz como titular na partida amistosa anterior, contra o Ferencváros da Hungria, que terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 1.

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