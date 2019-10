Com investimento da Red Bull, Bragantino tenta tirar Cleiton do Atlético-MG

De olho em reforços de peso para 2020, o clube de Bragança Paulista já está em negociação com o jovem goleiro do Galo

Líder isolado da do Brasileirão, o tem a promessa de receber um investimento ainda maior da Red Bull na próxima temporada e, por isso, pretende fortalecer a equipe com jovens reforços de peso. A Goal apurou que o goleiro Cleiton, do , é um dos primeiros nomes já em fase de negociação.

Titular do gol do desde a lesão de Victor, o jovem de 22 anos está bastante valorizado no mercado, visto que também faz parte do grupo da Pré-Olímpica (Sub-23), e numa primeira sondagem foi avaliado em 4 milhões de euros (R$ 18,3 milhões).

A partir de 2020, muito provavelmente como membro da elite nacional, o tradicional clube de Bragança Paulista vai passar a ser chamado Red Bull Bragantino. Na prática, o controle já é da empresa multinacional de bebidas energéticas, que investiu R$ 50 milhões para iniciar o projeto em março de 2019.

Com o sonho de chegar à Libertadores dentro de um prazo de três anos, o Red Bull Bragantino enxerga na juventude qualificada a possibilidade de brigar de frente com os grandes do país. As promessas do futebol brasileiro contratadas posteriormente podem vir a reforçar os parceiros mais famosos: o Red Bull Leipzig, da , e Red Bull Salzburg, da Áustria.