Os jogadores do Barcelona colocam a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa como prioridade máxima nesta temporada, especialmente porque o troféu europeu está ausente das vitrines do clube catalão desde 2015.

O clube catalão não presenciava tamanha declaração coletiva e pública de intenção havia muito tempo, pois tanto o técnico Hansi Flick quanto o craque Lamine Yamal confirmaram isso durante a coletiva de imprensa que antecedeu a primeira aparição europeia da equipe no estádio Camp Nou diante do Feyenoord, na noite desta quarta-feira.

Para manter esse entusiasmo, a lógica indica a necessidade de escalar um time completo na partida de estreia continental, mas o técnico não deu nenhuma pista, nem verbalmente nem durante os treinos, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".

O jornal catalão apontou que Jules Koundé começará na posição de lateral-direito no lugar de Eric García, suspenso e que se machucou no nariz durante a última partida contra o Valencia, sendo essa a única mudança na escalação em relação ao jogo anterior.

Por outro lado, Xavi Espart, formado na academia e multifuncional, começou na posição de lateral-esquerdo, enquanto Joan García ficará como goleiro titular.

Pau Cubarsí e Gerard Martín começam no eixo da defesa, enquanto a dupla Rodri e Pedri comanda o meio-campo, e à frente deles estará Fermín López, após sua atuação de destaque em Mestalla.

Já no meio-campo ofensivo estará o trio formado por Lamine Yamal, que marcou quatro gols nas duas últimas partidas, em sua posição no lado direito sem alterações, com Anthony Gordon, dono de cinco assistências, jogando pelo lado esquerdo, enquanto Raphinha, artilheiro da liga com seis gols em quatro partidas, lidera a escalação titular.

Assim, a escalação prevista é a seguinte:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Koundé, Cubarsí, Martín, Espart.

Meio-campo: Pedri, Rodri, Fermín López.

Ataque: Yamal, Gordon, Raphinha.

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