Com "novatos" no radar, Tite vai convocar a Seleção na próxima semana

Treinador divulga lista dos convocados no dia 28 de fevereiro, de olho na primeira rodada dupla do BGT de 2019

A Seleção Brasileira volta a campo neste mês de março, para encarar a rodada dupla do Chevrolet Brasil Global Tour diante de Panamá e República Tcheca. No dia 28 de fevereiro, o técnico Tite vai anunciar os 23 jogadores que levará para os confrontos. Vale ressaltar que os jogos fazem parte da preparação da Canarinho para a Copa América, que acontece em junho, no Brasil.

Depois da Copa do Mundo da Rússia, Tite e sua comissão técnica definiram o planejamento da equipe divida em curto, médio e longo prazo. Parte da estratégia é fazer uma renovação gradativa da equipe já iniciada nos primeiros Brasil Global Tour pós Mundial.

O treinador havia deixado claro que utilizaria os seis jogos que tinha pela frente entre setembro e novembro para fazer testes sem esquecer da espinha dorsal da equipe. Com isso, nos confrontos de março, Tite gostaria de já ter o time que disputará a Copa América bem definido, sem muito espaço para testes neste momento.

Como mesclou bastante o elenco nos últimos jogos é possível apontar poucas ou quase nenhuma novidade nesta convocação. A maior expectativa fica por conta de Vinicius Júnior. O garoto de 18 anos encanto Madri e se tornou peça fundamental do time merengue na temporada.



Com assistências e um futebol alegre, o garoto tem desfilado talento e até mesmo maturidade ao conseguir lidar com todo o processo que foi a transferência para o Real Madrid e a boa adaptação. Com Neymar lesionado, cresce ainda mais as chances de Vinicius ganhar uma oportunidade.

E falar em ganhar oportunidade, Felipe Anderson, que vive boa fase no futebol inglês, vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica. Um meia mais ofensivo, de chegada na área e boa finalização, aparece como opção num setor um pouco carente da equipe de Tite. Mas é difícil apontar que ganha uma chance antes de agosto, quando o treinador vai intensificar a renovação da equipe.



Quem tem grandes chances de aparecer na lista é Lucas Paquetá, mas o garoto não é novidade. Ele foi convocado para a primeira rodada dupla do Brasil Global Tour pós Copa do Mundo e é um nome que vive na boca de Tite. O treinador não esconde a admiração que tem pelo meia do Milan.



Paquetá só não acumulou mais convocações por causa do calendário brasileiro em 2018. Como estava disputando competições importantes pelo Flamengo, o treinador adotou o critério de deixar esses jogadores de fora, mas lamentou bastante o fato de não poder contar com o garoto. Agora no Milan, o jogador ficará livre para ser convocado e bem aproveitado por Tite.



Quem também não deve ficar de fora desta lista de convocados é Allan. O volante foi chamado para os dois últimos jogos de 2018 depois de muita insistência de Sylvinho e aproveitou a oportunidade. Mostrou domínio do meio campo com velocidade, força e boas infiltrações, causando grande impressão no treinador.

Para fechar a lista, Tite e toda a comissão técnica estarão fazendo observações intensas, monitorando também os atletas importantes que apresentaram lesões nos últimos dias. A Copa América, que por vezes valeu muito pouco para a Seleção, é fundamental para a continuidade do trabalho na Canarinho.