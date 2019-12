Com dois anos a menos, Gabigol iguala números de Guerrero pelo Flamengo

Ao marcar contra o Avaí, Gabigol igualou o peruano em número de gols no Rubro-negro

A fase de Gabigol no é tão boa que ele já igualou os números de Paolo Guerrero com a camisa rubro-negra. E precisou de dois anos a menos para ter o mesmo desempenho do peruano. Ao marcar na vitória sobre o Avaí por 6 a 1, na última quinta-feira, Gabigol fez seu gol de número 43 pelo clube, o mesmo que Guerrero em três anos.

Guerrero, além dos 43 gols que marcou, deu13 assistências. Gabigol, em apenas uma temporada - que nem se encerrou ainda - marcou o mesmo número de gols, porém deu "apenas" 11 assistências.

A principal diferença entre os dois é o número de títulos. O peruano não conquistou nenhum em sua passagem, já Gabriel foi campeão do Carioca, Brasileiro e Libertadores e ainda vai disputar o .

Para encerrar a boa temporada no clube carioca, Gabigol ainda deve fazer mais três jogos no ano, um pelo Brasileirão, contra o , seu ex-clube, e mais dois pelo Mundial, caso o Flamengo chegue à final.