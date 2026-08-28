O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, expressou sua enorme felicidade com a conquista histórica que alcançou com a camisa do clube, após se tornar o maior artilheiro da história da equipe na liga profissional, ressaltando que esse número não teria sido alcançado sem a ajuda de seus companheiros e o apoio da torcida do time.

Ronaldo disse, em declarações após a vitória sobre o Al-Taawoun por meio da rede saudita "Thmanyah": "Estou muito feliz, é uma conquista maravilhosa, mas não é apenas do Cristiano. Preciso agradecer aos meus companheiros de equipe, porque sem eles seria impossível alcançar essa conquista".

Leia também: Vídeo: torcida do Al-Nassr detona Al-Hamdallah

O craque português acrescentou: "Também estou feliz pela torcida, pois eles me apoiam o tempo todo, e estou muito orgulhoso desse apoio. Obrigado a vocês", ressaltando que a torcida do Al-Nassr teve um papel importante em sua trajetória desde sua chegada à Roshn League.

Ronaldo seguiu escrevendo história com o Al-Nassr, após marcar o gol de sua equipe diante do Al-Taawoun, elevando seu total para 104 gols na liga profissional, superando o recorde anterior registrado em nome de Mohammed Al-Sahlawi, que chegou a 103 gols.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

A conquista veio depois de Ronaldo precisar de um número menor de partidas para atingir essa marca, confirmando seu índice de gols excepcional com o clube e sua capacidade de continuar produzindo recordes desde sua transferência para a liga saudita.

O capitão do Al-Nassr segue presente com força nos planos da equipe, pois continua marcando gols e contribuindo para as vitórias, enquanto busca liderar o clube na disputa por títulos durante a atual temporada, diante do início forte com o qual o time conquistou 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas.

Parece que Ronaldo não enxerga sua conquista apenas como um número pessoal, mas a vê como fruto de um trabalho coletivo, algo que ficou refletido em suas declarações após a partida, quando colocou seus companheiros e a torcida à frente daqueles que merecem os elogios, após uma nova noite em que adicionou mais um nome à lista de seus recordes históricos com o Al-Nassr.