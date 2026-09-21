Com carisma e magia: Raphinha escolhe o candidato mais merecedor da Bola de Ouro

O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, considera que seu companheiro espanhol Lamine Yamal é o mais merecedor da Bola de Ouro em 2026, ressaltando que ele reúne todos os fatores que o credenciam a conquistar o prêmio.

Falta apenas uma semana para que os cem jornalistas escolhidos para participar da votação da Bola de Ouro enviem seus votos à revista "France Football". Entre a lista dos trinta indicados, Lamine Yamal é um dos principais candidatos, enquanto o nome de Raphinha não figura na relação.

Em entrevista aos jornais britânico "The Guardian" e italiano "La Gazzetta dello Sport", quando questionado se Lamine é o candidato ideal para vencer a Bola de Ouro, Raphinha respondeu: "Sem dúvida, sim".

O capitão do Barcelona explicou sua opinião, conforme divulgado pelo jornal "Mundo Deportivo": "Acho que vencer a Bola de Ouro depende das estatísticas individuais, dos títulos da equipe e da magia que o jogador tem em campo. O carisma e tudo isso. Esses são os fatores mais importantes, e Lamine tem todos eles".

E acrescentou: "Lamine apresenta números impressionantes, não só da temporada passada, mas também da anterior. E começou esta temporada de forma brilhante".

Em relação aos títulos, Raphinha comentou: "Lamine venceu dois títulos de três possíveis com o Barcelona, além da Copa do Mundo com a seleção do seu país".

E prosseguiu: "Ele é um dos jogadores mais importantes do Barcelona e da seleção espanhola. Para mim, não há dúvida de que ele merece vencer o prêmio".

Ele completou suas declarações: "Quanto ao que os outros dizem, cada um cuida do seu interesse pessoal, mas para mim a questão está totalmente clara".

E emendou: "Mesmo que eu não fosse companheiro de equipe de Lamine, o que ele faz em campo, suas estatísticas e os títulos que conquistou o tornam, para mim, o candidato mais destacado, e ele deve vencer".

Vale lembrar que a cerimônia da Bola de Ouro será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, enquanto o dia 28 de setembro deste ano será o prazo final para a entrega dos votos.

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