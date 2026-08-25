Apesar de continuar marcando gols pelo Inter Miami, o craque argentino Lionel Messi está a apenas 90 minutos de igualar a pior sequência de partidas sem qualquer vitória em sua carreira profissional.

De acordo com o jornal espanhol AS, Messi disputou 4 partidas consecutivas pelo Inter Miami sem conseguir a vitória e, caso a equipe não vença o Montreal no próximo sábado, igualará a pior sequência negativa de sua trajetória no futebol.

A última derrota sofrida pelo time do técnico Javier Mascherano complicou a situação de Messi, já que a pior sequência de sua carreira profissional remonta a 2013, com o Barcelona, quando disputou cinco partidas consecutivas sem conquistar qualquer vitória.

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Após a derrota do Inter Miami para o Toronto FC, o técnico afirmou: "Tudo o que está acontecendo agora é responsabilidade minha. O que estamos passando dói em todos, e a preocupação realmente existe."

O Inter Miami já havia passado por uma situação semelhante durante o ano de 2025, quando não conseguiu vencer em quatro partidas consecutivas, após empatar em duas e perder duas, mas conseguiu, em seguida, emplacar 5 vitórias consecutivas.

Já a pior sequência da carreira profissional de Messi veio com o Barcelona em 2013, quando a equipe foi incapaz de vencer em 5 partidas consecutivas, nas quais empatou com o Celta de Vigo, com o Paris Saint-Germain duas vezes e com o Athletic Bilbao, enquanto sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 diante do Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa.

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