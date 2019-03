Com Alex Telles, Seleção leva 'inferno astral' de Marcelo para além do Real Madrid

Em péssima fase junto com seu clube, o lateral não foi nem a terceira opção de Tite para os amistosos de março

Alex Telles foi a grande novidade desta sexta-feira (15), ao ser anunciado como substituto de Filipe Luís na lateral-esquerda da Seleção para os amistosos contra Panamá (23/03) e (26/03). O experiente jogador do não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão muscular sofrida no início do mês. Mas o que chama atenção é ver o nome de Marcelo sequer estar incluído como terceira opção.

O jogador do , tido quase unanimemente como melhor lateral-esquerdo do mundo nas últimas temporadas, não veste a camisa do desde a eliminação após derrota por 2 a 1 para a , nas quartas de final da . Antes daquela partida, era dúvida por causa de uma lesão na coluna sentida durante a vitória sobre a . Filipe Luís, que entrara em seu lugar, teve suas exibições elogiadas contra sérvios e mexicanos, mas não foi o bastante para convencer absolutamente o técnico Tite na época.

Ainda que na derrota para os belgas o lado que mais sofreu tenha sido o direito, com Fagner encontrando muitas dificuldades para conter as investidas de um Hazard em noite mágica, Marcelo também sofreu para aliar o seu apoio ofensivo com a responsabilidade defensiva necessária para anular um imparável Lukaku. Não foi vilão ou protagonizou lances vergonhosos, mas depois daquela eliminação viu tanto o seu desempenho quanto preparo físico cair vertiginosamente.

Desde então foi lembrado por Tite em duas das três convocações seguintes ao fracasso no Mundial, mas sofreu cortes por conta de lesões. Após o problema na panturrilha sofrido contra o , antes de se apresentar para amistosos diante de e , foi substituído por Filipe Luís, que não desperdiçou a oportunidade: levou perigo ofensivo, participou ativamente das ações com bola e teve destaque defensivo na vitória por 1 a 0 no clássico sul-americano. No jogo anterior, contra a Arábia Saudita, Alex Sandro cabeceou para o fundo das redes, aproveitando escanteio nos acréscimos para deixar o placar em 2 a 0.

Marcelo não teve sua ausência sentida. Mesmo assim, voltou a ser lembrado na última convocação feita por Tite em 2018, para amistosos contra e . Daquela vez, a lesão que impediu a sua participação foi na coxa, sentida durante a derrota por 5 a 1 para o . Quem o substituiu foi Alex Sandro, que chegou para novamente disputar com Filipe Luís a preferência do treinador. Contra os uruguaios, Filipe voltou a ter bela exibição na vitória por 1 a 0. Dias depois, Alex Sandro fez uma de suas melhores atuações pelo Brasil na vitória mínima contra os camaroneses.

Enquanto a Seleção de Tite seguia sua vida tranquilamente sem precisar de Marcelo, o lateral-esquerdo ainda vivia o seu pior momento em 12 anos no Real Madrid. Criticado constantemente pela imprensa, perdeu a titularidade para o jovem Sergio Reguilón, algo que parecia impensável pouco tempo atrás. E em meio ao inferno astral vivido pelo clube espanhol, o carioca não escondia as mágoas com as críticas recebidas.

Aos 30 anos, a impressão é de que o melhor de sua posição nas últimas temporadas precisa se reinventar. O retorno de Zinedine Zidane ao comando do Real Madrid pode lhe ajudar nesta missão, especialmente pensando já na próxima temporada de clubes, quando terá tempo de preparo sem ter vindo de lesões. O problema é que em junho já tem , e pelo andar da carruagem o seu lugar na equipe treinada por Tite não é mais garantido quanto antigamente.