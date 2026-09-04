O brasileiro Gabriel Martinelli, novo jogador do Al-Hilal, expressou sua enorme felicidade em se juntar às fileiras do "Líder", afirmando que sua transferência para o clube representa um passo importante em sua carreira e que espera deixar uma marca histórica durante os anos em que vestirá a camisa da equipe.

Martinelli disse, em declarações ao centro de imprensa do Al-Hilal: "Estar no Al-Hilal significa muito para mim, estou extremamente feliz com este passo e espero dar o meu melhor e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos".

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O ponta brasileiro falou sobre representar o clube que já teve seu compatriota Neymar vestindo a camisa, manifestando seu orgulho por essa trajetória, e disse: "Jogar pelo mesmo clube pelo qual jogou o Neymar é algo que me deixa muito orgulhoso, sinto uma grande felicidade em estar aqui, assim como a minha família, e espero oferecer algo que me torne parte da história do Al-Hilal".

Martinelli afirmou que um de seus principais objetivos com o "Líder" é eternizar seu nome na história do clube, dizendo: "Quero deixar a minha marca no Al-Hilal, conquistar muitas coisas com a equipe e ser lembrado pelos torcedores como um jogador que deu tudo de si por esta camisa".

Sobre o melhor gol que marcou em sua carreira até agora, Martinelli explicou que a escolha não foi fácil, mas decidiu-se por seu gol com a seleção do Brasil durante a Copa do Mundo de 2026, dizendo: "A escolha é um pouco difícil, mas vou escolher meu gol no Japão durante a Copa do Mundo de 2026, porque é um gol que me é muito querido".

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O jogador brasileiro também revelou um lado pessoal de sua vida, ao falar sobre seu amor por voar e viajar, esclarecendo que esse hobby está ligado a lembranças de sua infância, e disse: "Adoro voar e, quando era criança, costumava viajar com meu pai, e isso ainda está gravado na minha mente até hoje".

O Al-Hilal havia anunciado oficialmente a contratação de Martinelli, vindo do Arsenal, da Inglaterra, com um contrato de quatro anos, e ele usará a camisa número 7, iniciando assim um novo capítulo em sua carreira, em meio a grandes ambições do clube e do jogador, e a um desejo mútuo de transformar a negociação em uma das principais experiências do craque brasileiro.