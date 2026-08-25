Com a arma da ousadia: técnico do Al-Ettifaq desafia o Al-Nassr

O australiano Arthur Papas, treinador do Al-Ettifaq, confirmou que seus jogadores estão prontos para o confronto contra o Al-Nassr, marcado para terça-feira, pela terceira rodada da Liga Roshn Saudita.
O Al-Ettifaq entra em campo com a ambição de manter seu início perfeito na temporada, depois de conquistar 6 pontos nas duas primeiras rodadas, mesma pontuação que o Al-Nassr possui.
Papas afirmou durante a coletiva de imprensa antes da partida: "Os jogadores estão determinados a fazer uma partida especial e conquistar os três pontos", destacando que a equipe iniciou a recuperação rapidamente após seu último jogo e não teve muito tempo para se preparar para o confronto.
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Papas fala sobre Postecoglou
O treinador do Al-Ettifaq abordou sua antiga relação com o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, depois de já ter trabalhado como seu auxiliar.
Papas afirmou: "Tive a honra de trabalhar com Ange em um período anterior, mas ao apito inicial o foco estará totalmente na partida e no que queremos alcançar dentro de campo".
E acrescentou: "A partida é muito importante para nós, e vamos trabalhar para nos destacarmos nela e apresentar o nível exigido".
Alerta sobre a força do Al-Nassr
Papas elogiou as qualidades do Al-Nassr, afirmando que a equipe possui grande poder ofensivo, e considerou ainda que sua posse de bola o ajuda a manter o gol intacto.
E disse: "O Al-Nassr é muito forte no aspecto ofensivo, e seu domínio da bola dentro de campo o ajuda a manter o gol intacto. Ele foi o campeão da liga na temporada passada".
O treinador do Al-Ettifaq reforçou a necessidade de sua equipe entrar em campo com ousadia, dizendo: "Precisamos entrar com mais ousadia, jogar do nosso jeito e chegar ao gol dele. Temos muitas soluções, entre elas as bolas paradas".
Mensagem à torcida do Al-Ettifaq
Papas recusou-se a olhar para os resultados das temporadas passadas diante do Al-Nassr, afirmando que as circunstâncias mudaram e que sua equipe é obrigada a focar no presente.
Ele encerrou sua fala com uma mensagem à torcida do Al-Ettifaq: "Prometo à torcida que daremos o nosso melhor, que entraremos com toda a nossa força em cada partida e que trabalharemos para conquistar os três pontos, vencer e deixá-los felizes".
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