Com 4 gols no Mundial, Pedro iguala marca de CR7

Pedro, CR7 e Denilson estão empatados com 4 gols em uma única edição do Mundial de Clubes

O centroavante Pedro, do Flamengo, se tornou o segundo maior marcador em uma edição do Mundial de Clubes, com 4 gols em 2 jogos. Os números do brasileiro são os mesmos alcançados por Cristiano Ronaldo em 2016, quando o jogador ainda vestia as cores do Real Madrid. Naquele ano, o equipe espanhola levantou a taça de campeã.

Além de Pedro e CR7, outro jogador também balançou as redes em quatro oportunidades numa mesma edição de Mundial. Denilson foi o primeiro a alcançar esta marca, em 2009, pelo Pohang Steelers.

No entanto, a liderança do ranking de maiores marcadores do torneio é de Luis Suárez. O uruguaio anotou 5 gols pelo Barcelona, em 2015, ano em que outro integrante do time catalão foi líder de assistências: Neymar, com dois passes.

O Flamengo conquistou o terceiro lugar na competição intercontinental deste ano, após vencer o Al Ahly por 4 a 2, neste sábado (11).