Com 30% do corpo queimado Jhonata tem suspeita de infecção

Sete dias após o incêndio no Ninho do Urubu que vitimou 10 jogadores, Jhonata apresentou possível quadro de infecção

Sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu na última sexta-feira (08), Jhonata Ventura teve 30% do corpo queimado. Com sinais de melhoras nos últimos dias, os ferimentos apresentaram uma possível infecção. Com isso, os médicos do Centro de Tratamento de Queimados, do Hospital Municipal Pedro II, iniciaram uma antibioticoterapai no dorso e no ombro direito do jovem jogador.

Ainda sem prazo para deixar o CTI do hospital, os profissionais seguem cautelosos sobre o tratamento de Jhonata. Por outro lado, o atleta de 15 anos já ganhou o aval dos médicos para retornar ao futebol após se recuperar das queimaduras.

Em nota oficial, o Flamengo informou sobre a atualização médica do jogador:

Mais artigos abaixo

“ O paciente Jhonata Cruz Ventura encontra-se acordado e atendendo a comandos simples ao exame clínico. Ele permanece com máscara de oxigênio e hemodinamicamente estável.

As queimaduras estão respondendo bem aos curativos, porém no dorso e no ombro direito apresentam sinais de possível infecção local e, como houve uma piora dos exames laboratoriais, optou-se por iniciar antibioticoterapia.

Segue aos cuidados do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II ”.