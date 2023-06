Colômbia x Itália ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Mundial sub-20

Seleções disputam uma vaga na semifinal da Copa do Mundo sub-20 neste sábado (3); veja como acompanhar na TV e na internet

Colômbia e Itália se enfrentam neste sábado (3), às 18h (de Brasília), no Estádio del Bicentenario, em San Juan, pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

Após terminar a primeira fase como líder do Grupo C com sete pontos e eliminar a Eslováquia com uma vitória por 5 a 1 nas oitavas de final, a Colômbia busca manter a invencibilidade no Mundial sub-20. Até aqui, foram três vitórias e um empate.

Já a Itália encerrou a fase de grupos como vice-líder do Grupo D, conquistando duas vitórias e sofrendo uma derrota. Nas oitavas de final, a equipe superou a Inglaterra com um placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Colômbia sub-20: Marquinez; Ocampo, Mantilla, Álvarez e Salazar; Torres e Puerta; Manyoma, Asprilla e Cortes; Angel. Técnico: Hector Cardenas.

Itália sub-20: Desplanches; Zanotti, Ghilard, Guarino, Fontanarosa e Turicchia; Casadei, Prati, Faticanti; Baldanzi; Ambrosino e Esposito. Técnico: Carmine Nunziata.

Desfalques

Colômbia

Não há desfalques confirmados.

Itália

Sem desfalques confirmados.

Quando é?