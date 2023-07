Colo-Colo x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais dos playoffs Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Monumental de Colo-Colo; veja como acompanhar na TV e na internet

Colo-Colo e América-MG se enfrentam na noite desta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Monumental de Colo-Colo, no Chile, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A volta está marcada para o próximo dia 18, na Arena Independência. Quem avançar terá pela frente o RB Bragantino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão, o América-MG volta sua atenção para a disputa dos playoffs da Sul-Americana, em busca de uma vaga nas oitavas de final. Na primeira fase, o Coelho terminou na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Defensa y Justicia. Até aqui, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

"A gente escolheu disputar a Sul-Americana com um time alternativo, mas não são atletas fracos. Eles sabem como jogar. Acho importante a gente usar jogadores que estão inteiros para conseguirmos fazer uma boa partida. Não dá para exigir uma boa performance usando a mesma equipe em todas as competições", afirmou Mancini.

Do outro lado, o Colo-Colo, que vem de goleada aplicada sobre o Unión La Calera por 6 a 1 na Copa do Chile, busca uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana após o terceiro lugar do Grupo F da Copa Libertadores.

Prováveis escalações

Colo-Colo: De Paul; Daniel Gutiérrez, Falcón e Saldivia; Rojas, Fuentes, Pavez e Bouzat; Palacios; Bolados e Pizzaro. Técnico: Gustavo Quinteros.

América-MG: Mateus Pasinato; Marlon, Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal e Martínez (Alê); Everaldo, Benítez e Juninho; Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Colo-Colo

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Ricardo Silva, Dadá Belmonte, Mikael e Adyson seguem lesionados.

