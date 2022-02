Cobiçado pelo Atlético-MG, Edenílson acerta prorrogação de contrato com o Inter

Cobiçado pelo Atlético-MG, o meio campista Edenilson acertou a prorrogação de contrato com o Internacional. O jogador, que no ano passado esteve próximo de trocar o colorado pelo futebol dos Emirados Árabes, esta temporada entrou na mira do clube mineiro, que chegou a fazer uma proposta pelo jogador, prontamente negada pela direção do Inter.



O antigo contrato terminava no final de 2023. Agora, o novo vínculo vai até dezembro de 2024.



O que também mudou foi a multa rescisória, que antes era de três milhões de dólares para o exterior. O Inter não confirma o novo valor, mas, segundo fontes ligadas à direção, está próximo dos cinco milhões de dólares.



Edenilson já atuou em 254 jogos com a camisa do Inter, marcando 38 gols e com 31 assistências. Atuando pelo colorado, Edenilson foi convocado pelo técnico Tite em duas oportunidades para defender a seleção brasileira, nas eliminatórias para a Copa do Mundo.