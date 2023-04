Clubes se reúnem por 'novo' Brasileirão de Aspirantes; Atlético-MG e trio do Rio podem participar

Ao todo, 17 clubes já manifestaram interesse de participar do torneio sub-23; Galo, Red Bull Bragantino e Novorizontino ainda podem entrar na lista

Uma empresa privada convidou clubes brasileiros para a criação da Liga Brasil de Aspirantes, campeonato sub-23 que substiuirá o Brasileirão de Aspirantes, que deixou de ser organizado pela CBF em 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que foram convidados times da Série A, da Série B e que possuem certificado de formação de atletas. Até o momento, há 17 interessados em disputar a competição — outros três ainda negociam.

Os clubes conversaram sobre o tema nessa terça-feira (11) e haverá o congresso técnico do torneio no próximo dia 24 de abril. As conversas são tratadas como embrionárias até o momento — há expectativa de acordo a partir do próximo encontro.

A reportagem da GOAL apurou que Botafogo, Vasco, Chapecoense, Fluminense, Cuiabá, Juventude, Coritiba, Ponte Preta, Sport, Retrô, Azuriz e Ibrachina já assinaram a carta convite para a disputa da competição. Goiás, Criciúma, Bahia, Fortaleza e Ceará sinalizaram de forma positiva para a participação do congresso técnico, mas ainda não devolveram o documento devidamente assinado.

Atlético-MG, Novorizontino e Red Bull Bragantino ainda negociam a participação na Liga Brasil de Aspirantes. O trio não confirmou presença no congresso técnico de 24 de abril, mas já foi sondado sobre a possibilidade de integrar a lista de participantes da competição.

A fórmula de disputa ainda não foi definida, porque a decisão depende do número de participantes. São necessários, no mínimo, 20 equipes para a realização da competição, que será privada e não necessita de validação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Veja os clubes já confirmados no congresso técnico de 24 de abril: