Clubes brasileiros dão voz às torcedoras na busca por igualdade no futebol

Em apoio as mulheres, equipes buscam conscientizar torcedores sobre a igualdade de gêneros

O Dia Internacional da Mulher ficou marcado no mundo do futebol pelas diversas campanhas dos times brasileiros ressaltando a igualdade por direito, não somente no esporte, mas no cotidiano.

Juntos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians uniram forças para dar voz a todas as torcedoras. Sem rivalidade ou clubismo, os times paulistas reforçaram o pedido de igualdade.

O Palmeiras ainda enfatizou que o lugar de mulher é aonde ela quiser, e preparou um evento festivo com as socio-torcedoras do clube junto ao jogador Willian.

Fala, Bigode! 🗣

Cinco sócias Avanti tiveram uma oportunidade única: fazer uma pergunta para o Willian! Quer saber o que ele respondeu? Só na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/4R7N3cJVVa #DiaDaMulher #AvantiPalestra pic.twitter.com/TOVa2L7Tb5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) 8 de março de 2019

#RespeitaAsMina é o mais novo programa do Corinthians voltado para o empoderamento feminino nos estádios. Aliás, a voz das mulheres já é presença garantida nas partidas de futebol.

O Fortaleza, por sua vez, promoveu uma promoção para as torcedoras de 50% em todos os jogos do clube na Arena Fonte Nova, durante o mês de março. O time ainda alertou as mulheres sobre abuso sexual no transporte publico.

Já conhece o botão Nina? Uma nova funcionalidade no app Meu ônibus, onde todo o processo de denúncia de casos de abuso sexual dentro dos ônibus terão seu processo facilitado. O Fortaleza tem orgulho de ser um parceiro nessa caminhada. Saiba mais: https://t.co/XMbM4QKupW pic.twitter.com/6snuqqK9m5 — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 8 de março de 2019

O Ceará seguiu o mesmo caminho do rival ao orientar sobre as denuncias sexuais. A equipe também presenteou as torcedoras com promoção.

👩⚽ #PromoçãoMêsDasGloriosas : No mês da mulher, o programa Sou Mais Ceará resolveu lançar uma mega promoção! Não perca essa oportunidade de renovar ou aderir ao seu plano Gloriosa, de forma INTEGRAL, e garantir mais 2 MESES GRÁTIS! Confira o regulamento! #SouMaisCeará #CearáSC pic.twitter.com/lDeAbuvuiJ — Instagram: CearaSC (@CearaSC) 8 de março de 2019

Já em Porto Alegre, os dois maiores times da cidade prestaram homenagens às mulheres de diferentes formas. O Colorado trouxe átona as duras frases e situações que as torcedoras brasileiras passam no dia-a-dia nos estádios. Porém, também destacou a força de cada uma para superar as lamentáveis ocasiões.

O estádio é o lugar delas, assim como qualquer outro onde as mulheres decidirem estar. E, acima de tudo, elas merecem respeito! Neste #DiaDaMulher , convidamos sócias coloradas para falarem frases que são escutadas no dia a dia de uma mulher que gosta de futebol. pic.twitter.com/Ez0Wzx8fzu — S. C. Internacional (@SCInternacional) 8 de março de 2019

O Grêmio surpreendeu ao revelar os comentários feitos por torcedores direcionados a equipe feminina do clube e questionou: até quando?

Por aquelas que merecem respeito não somente hoje, mas em todos os dias do ano.

Lugar de mulher é onde e como ela quiser! #DiaDaMulher pic.twitter.com/CBVB4uKiXa — Grêmio FBPA (@Gremio) 8 de março de 2019

Mas a resposta veio na sequência, com as atletas comentando a força e união feminina em campo.

O Cruzeiro não somente parabenizou as mulheres pela data, como também homenageou as funcionárias do time com uma matéria na qual conta um pouco sobe cada uma.

O “lugar de Mulher é onde ela quiser” chegou ao Galo que aproveitou para destacar a estreia da equipe na Copa BH e Brasileirão Feminino A2.

As flamenguistas foram representadas pela história da Flávia, Jogadora do Flamengo/Marinha Brasileira desde 2017. Em uma “carta para eu mesma”, a atleta relembrou momentos difíceis antes de se tornar destaque no Rubro-negro.

"Querida Flávia de 13 anos,



Você está se vendo prestes a começar a catar lixo pelas ruas da Cidade Alegria. Hoje você está catando ferro velho para amanhã poder ser a melhor jogadora - ou aquilo que quiser ser. Não desista, não pare de sonhar."

https://t.co/PbwoscAiLF pic.twitter.com/PxNQ45pMMu — Flamengo (@Flamengo) 8 de março de 2019

Além de ressaltar que Alvinegras com camisa do Botafogo não pagam ingresso no jogo contra o Madureira, segunda-feira (11), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo também enfatizou a estreia da equipe feminina no Brasileirão A2.

A VEZ DAS ALVINEGRAS! Mais uma modalidade para jogar junto com o FOGÃO! A novidade, divulgada especialmente neste Dia Internacional da Mulher, é que o Botafogo disputará o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino a partir do final deste mês! Saiba mais em nosso site! pic.twitter.com/CyRXa0W5Ov — Botafogo F.R. (@Botafogo) 8 de março de 2019

Em outra matéria especial voltada para o Dia da Mulher, o Vasco contou a história feminina da equipe de Remo do Club de Regatas Vasco da Gama.

🚣‍♀️Conheça a força feminina no Remo do Club de Regatas Vasco da Gama.



Saiba mais: https://t.co/h2phXJWl4X pic.twitter.com/MX8T1HFzhE — #AquiÉVasco (@VascodaGama) 8 de março de 2019

O Fluminense fez um breve vídeo sobre igualdade para enfatizar as #MulheresGuerreiras do cotidiano.

Claro, a maior jogadora brasileira de todos os tempos, Marta, foi lembrada em um dia que a luta feminina por igualdade se tornou visível no mundo do futebol.

No futebol feminino não há ninguém como Marta Vieira da Silva. A camisa 10 da Seleção foi eleita a melhor futebolista do mundo 6 vezes, além disso, é artilheira da história das Copas do Mundo, com 15 gols. Qual outra grande atleta merece ser homenageada no #DiaDaMulher ? pic.twitter.com/yrNqV7AF0N — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 8 de março de 2019

