Clube holandês quer contratar Shaqueel van Persie por empréstimo do Feyenoord

O FC Dordrecht espera voltar a contratar por empréstimo três jovens talentos do Feyenoord na próxima temporada, segundo noticiou o FR12 nesta quinta-feira. O clube do técnico Dirk Kuijt está apostando alto: Jan Plug, Ayoub Ouarghi e Aymen Sliti são bem-vindos, e há até mesmo esperança de que Shaqueel van Persie venha para o time.

Todos esses jovens já estrearam no time principal do Feyenoord. Plug, de 21 anos, já jogou pelo Dordrecht por empréstimo na segunda metade da temporada.

Sliti (20) é o que tem mais experiência no time principal do Feyenoord. Em 28 partidas oficiais, o ponta marcou dois gols e deu duas assistências.

Ouarghi, de apenas 18 anos, atuou por apenas oito minutos pelo Feyenoord. Ele já superou o nível da equipe principal de juniores.

Van Persie (19) é, sem dúvida, o nome mais comentado desta lista. O grande talento causou grande impressão no início deste ano com dois gols contra o Sparta, mas depois sofreu uma lesão grave.

Kuijt já havia declarado anteriormente que gostaria de ver Van Persie no time. “Eu iria buscar o Shaqueel de bicicleta, pois o conheço desde que ele era bem pequeno.”

“Ele tem um talento excepcional e demonstrou isso nos jogos que disputou. O mais importante é que ele se torne fisicamente mais forte; isso é o único fator que o impediu de evoluir, pois ele frequentemente enfrentou problemas físicos”, afirmou o ícone do Feyenoord.

Não está claro se o Feyenoord está disposto a cooperar com uma saída temporária desses talentos. É claro que eles próprios também precisam estar abertos a isso.