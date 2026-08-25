Embora Etienne Vaessen não tenha renovado seu contrato com o FC Groningen há muito tempo, ele segue sendo uma opção interessante para a elite do futebol holandês. Segundo a Voetbal International, o Feyenoord consultou recentemente a situação do goleiro de 31 anos.

Ainda assim, uma transferência não seria simples. Isso porque, no Feyenoord, Vaessen provavelmente seria visto como goleiro reserva, enquanto atualmente é uma peça muito valorizada no time de Dick Lukkien.

Tjark Ernst já foi contratado neste verão europeu para ser o goleiro titular do Feyenoord. Ele deve substituir Timon Wellenreuther, que se transferiu para o VfL Wolfsburg.

O jornalista Joost Blaauwhof classifica uma eventual transferência de Vaessen até mesmo como “uma tarefa impossível”. Ao menos nesta janela de transferências. No próximo verão europeu, a história talvez seja diferente.

Isso porque Vaessen tem uma cláusula em seu contrato que permite sua saída por “uma pequena quantia”. Vaessen renovou recentemente seu contrato com o Groningen até meados de 2029.

Vaessen chegou em 2024 sem custos, vindo do RKC Waalwijk, clube pelo qual disputou nada menos que 210 partidas como goleiro.

No Groningen, ele também rapidamente se tornou titular e, além disso, tem enorme valor na saída de bola da equipe. Nesta temporada, já esteve na origem de vários gols.