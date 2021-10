Clube de Beckham faz proposta de R$ 2,8 milhões para tirar Jean Mota do Santos

Inter Miami tenta a contratação de Jean Mota por 500 mil dólares no mercado da bola. Proposta é para levar atleta em janeiro de 2022

O Inter Miami, clube de David Beckham, apresentou uma proposta de 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões na cotação atual) pela contratação de Jean Mota, atualmente no Santos. A oferta é para tirar o jogador da Vila Belmiro em janeiro de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os norte-americanos apresentaram os números com o intuito de pagar à vista. O valor será entregue aos brasileiros em janeiro, logo após a concretização do negócio. A janela de transferências dos Estados Unidos se inicia em janeiro de 2022.

O estafe de Jean Mota atua como intermediário da negociação. Os empresários do jogador se reuniram com a diretoria do Santos na última sexta-feira (22) para apresentar a proposta.

Agora, o clube de David Beckham aguarda uma posição do Santos para tentar avançar nas tratativas e selar a contratação do meia-atacante na próxima janela de transferências.

Contratado por R$ 800 mil em 2016, Jean Mota tem contrato com o Santos até 30 de junho de 2022. Os paulistas detêm 80% dos direitos econômicos do jogador e negociam alguns pontos para que ele seja vendido na próxima janela de transferências dos Estados Unidos, que se iniciará em janeiro. Os valores da transação são mantidos em sigilo pelas partes.