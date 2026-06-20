Clube da Eredivisie deixa de usar o X (antigo Twitter) a partir de agora

O Willem II decidiu encerrar suas atividades no X. O clube de Tilburg considera que o canal não se encaixa mais na atualidade e no futuro do Willem II.

“A forma como as pessoas utilizam a mídia está em constante mudança”, explica o clube. “Os torcedores esperam cada vez mais vivências, histórias e interação. Por isso, analisamos regularmente, de forma crítica, os canais nos quais atuamos e como os utilizamos.”

“Após uma análise cuidadosa, decidimos encerrar nossa presença no X. Percebemos que, nos últimos anos, as possibilidades da plataforma de realmente aproximar os torcedores do clube tornaram-se mais limitadas.”

“Enquanto queremos, com nosso conteúdo, contribuir para a vivência, a conexão e o envolvimento, outros canais nos oferecem mais espaço para contar histórias, mobilizar os torcedores e torná-los parte integrante do vermelho-branco-azul.”

“Por isso, optamos por concentrar nosso tempo e energia nos canais que melhor se alinham à nossa visão e à forma como os torcedores utilizam a mídia atualmente. Continuaremos a informar, inspirar e envolver nossos torcedores. Apenas de uma maneira diferente, que se adapte aos tempos atuais e ao futuro do Willem II.”

Para as últimas atualizações, o Willem II encaminha os torcedores ao canal do WhatsApp. Aliás, não é a primeira vez que um clube decide encerrar suas atividades no X.

O FC Dordrecht não se identificava mais com a direção e o tom da plataforma, que, segundo eles, se afastava cada vez mais de valores fundamentais como respeito e inclusão. O Excelsior optou por sair em solidariedade ao torcedor Piebe-Guido van den Berg, cuja conta foi repetidamente excluída. Além disso, o clube considerou que, por causa disso, a plataforma não estava mais alinhada com a maneira como eles desejam alcançar e envolver seus torcedores.