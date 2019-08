Clube alemão anuncia contratação de um bode; entenda significado do animal para o futebol

O termo pode parecer um enigma, mas no esporte é usado para nomear os melhores do esporte

O Colónia, da , anunciou a mais nova contratação do clube para a temporada 2019-20, o bode Hennes IX. O mascote será substituto de Hennes VIII, que precisou se aposentar aos 12 anos após problemas de saúde.

O bode é um tradicional símbolo da história do Colônia. O vínculo entre time e animal começou em 1950 em homenagem ao treinador do clube na época, Hennes Weisweiler. Desde então, todos os bodes são batizados com o mesmo nome, mudando apenas o número que vem depois.

Aus gesundheitlichen Gründen wird Hennes VIII. am Sonntag auf der großen Saisoneröffnung verabschiedet. Er wird auch als Maskottchen a. D. im Kölner Zoo leben. Sein Nachfolger lebt ebenfalls bereits im Zoo. #effzeh https://t.co/ZLBktn7Trv — 1. FC Köln (@fckoeln) August 1, 2019

No início deste ano, Lionel Messi postou uma foto nas redes sociais ao lado de um bode em referência à expressão “goat”, bode em inglês. Na ocasião, muitos se perguntaram o motivo da postagem.

Mas que significa Goat para o esporte?

GOAT é a abreviação de “greatest of all time’, em português "maior de todos os tempos". Título reservado para o indivíduo que é considerado o mestre indiscutível de seu esporte.

Além de talento excepcional, para ser considerado um GOAT, o indivíduo também deve manter um alto nível consistente de conquistas.

O termo foi popularizado no século XX após o campeão de peso-pesado do boxe Muhammad Ali, que, em 1964, se declarou "o maior" depois de derrotar Sonny Liston.

Quem é o GOAT do futebol?

O GOAT do futebol segue em debate contínuo, uma vez que Messi e Cristiano Ronaldo disputam o título de "maior de todos os tempos" da modalidade esportiva.