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Clima em ebulição: os bastidores da pressão dos astros do Ahly para trazer Kessié de volta

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F. Kessie
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Costa do Marfim
Arábia Saudita

O astro marfinense está de volta?

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou uma movimentação por parte de alguns jogadores do Al-Ahli saudita, com o objetivo de exigir da diretoria o reforço do meio-campo da equipe durante a atual janela de transferências.

De acordo com o jornal, alguns jogadores do Al-Ahli se reuniram com o português Rui Pedro, diretor esportivo do clube, e exigiram a necessidade de contratar um novo jogador estrangeiro para a posição de volante, a fim de reforçar a equipe antes do início da nova temporada.

Os jogadores do Al-Ahli esclareceram durante a reunião que o meio-campo precisa de um novo elemento capaz de dar mais equilíbrio e força à equipe, especialmente diante das mudanças pelas quais o elenco passou no período recente.

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Os jogadores também apresentaram outra opção ao diretor esportivo, que consiste em trazer de volta o marfinense Franck Kessié para as fileiras da equipe, por ser um jogador que conhece o ambiente do clube e que já apresentou níveis destacados com a camisa do Al-Ahli.

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Essas exigências surgem em meio ao clima de expectativa vivido pelo Al-Ahli quanto à configuração final de seu elenco para a nova temporada, especialmente após a saída de alguns elementos titulares no período recente.

Espera-se que a diretoria do Al-Ahli defina sua posição sobre o reforço da posição de volante no próximo período, seja pela contratação de um novo jogador estrangeiro ou pela tentativa de trazer Kessié de volta às fileiras da equipe.

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