O jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou uma movimentação por parte de alguns jogadores do Al-Ahli saudita, com o objetivo de exigir da diretoria o reforço do meio-campo da equipe durante a atual janela de transferências.

De acordo com o jornal, alguns jogadores do Al-Ahli se reuniram com o português Rui Pedro, diretor esportivo do clube, e exigiram a necessidade de contratar um novo jogador estrangeiro para a posição de volante, a fim de reforçar a equipe antes do início da nova temporada.

Os jogadores do Al-Ahli esclareceram durante a reunião que o meio-campo precisa de um novo elemento capaz de dar mais equilíbrio e força à equipe, especialmente diante das mudanças pelas quais o elenco passou no período recente.

Leia também: Tem um cheiro sujo: o alerta de Mourinho ameaça as ambições de Mohamed Salah

Os jogadores também apresentaram outra opção ao diretor esportivo, que consiste em trazer de volta o marfinense Franck Kessié para as fileiras da equipe, por ser um jogador que conhece o ambiente do clube e que já apresentou níveis destacados com a camisa do Al-Ahli.

Essas exigências surgem em meio ao clima de expectativa vivido pelo Al-Ahli quanto à configuração final de seu elenco para a nova temporada, especialmente após a saída de alguns elementos titulares no período recente.

Espera-se que a diretoria do Al-Ahli defina sua posição sobre o reforço da posição de volante no próximo período, seja pela contratação de um novo jogador estrangeiro ou pela tentativa de trazer Kessié de volta às fileiras da equipe.