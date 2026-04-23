Claudio Ranieri toma uma decisão drástica após briga pública com o técnico da AS Roma, Gian Piero Gasperini

Claudio Ranieri decidiu deixar a AS Roma. O ícone do clube atua como consultor no time de ponta italiano, mas após a briga pública com o técnico Gian Piero Gasperini, Fabrizio Romano, entre outros, informa que ele decidiu se afastar. Falta apenas a confirmação oficial do clube.

Ranieri esteve no comando da Roma como técnico interino na temporada passada. O romano de nascimento (74) levou a Roma da zona de rebaixamento para a Liga dos Campeões, a apenas um ponto da classificação, e teve grande influência na escolha do seu sucessor.

A escolha da Roma recaiu, em parte graças ao aval de Ranieri, sobre Gasperini (68), que estava pronto para um novo desafio após um período de grande sucesso na Atalanta. Até o momento, Gasperini não viu todos os seus desejos de transferência se concretizarem e expressou abertamente seu descontentamento.

Além disso, Gasperini critica regularmente o departamento médico do clube. Na visão do treinador, a equipe médica é parcialmente responsável pelas muitas lesões nesta temporada. As críticas (públicas) de Gasperini não caíram bem com Ranieri, que revidou.

Ranieri afirmou, entre outras coisas, que Gasperini era, na verdade, a quarta opção da Roma e também não quis saber das críticas à política de transferências. “Contratamos jogadores jovens e todos foram selecionados em conjunto; nenhum deles chegou sem a aprovação dele”, afirmou Ranieri.

“Ziolkowski, Ghilardi, Venturino e Zaragoza vieram todos a seu pedido expresso, para dar ao técnico um elenco que pudesse dar continuidade a uma temporada que terminou a um ponto da Liga dos Campeões.”

Segundo a mídia italiana, a rivalidade levou a divisões no âmbito da diretoria. A relação teria se deteriorado a tal ponto que Gasperini e Ranieri se ignoram abertamente no clube. As tensões extremas levaram Ranieri a decidir se demitir.

Apesar dos gols marcados por Donyell Malen, grande contratação da janela de inverno, a Roma está novamente longe da Liga dos Campeões. Os Giallorossi estão em sexto lugar e, faltando cinco partidas da Série A, têm cinco pontos a menos que a Juventus, que agora ocupa a cobiçada quarta colocação. A Roma ainda não disputou a Liga dos Campeões nesta década.