Claudinho avalia deixar o Zenit na próxima janela de transferências

Artilheiro do Brasileirão em 2020 com a camisa do Red Bull Bragantino e hoje um dos principais destaques do Zenit, da Rússia, o brasileiro Claudinho pode mudar de clube no meio do ano.

Por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, a FIFA abriu a possibilidade dos atletas que atuam em ambos os países se transferirem para outros clubes e terminarem a temporada onde se sentissem mais seguros.

Vários jogadores deixaram os respectivos países, mas os brasileiros que atuam no Zenit optaram por seguir no clube. Na próxima janela, no entanto, a situação pode mudar de figura especialmente para Claudinho.

O meio-campista de 25 anos avalia a possibilidade de deixar o futebol russo no meio do ano. Segundo soube a GOAL, mesmo longe do conflito, que segue restrito ao território ucraniano, o brasileiro teme pela segurança de sua família.

Outro ponto que será avaliado por Claudinho é a impossibilidade dos clubes russos disputarem torneios europeus, um dos grandes objetivos do meia. O ex-jogador do Red Bull Bragantino tem contrato de 4 anos e foi comprado por 15 milhões de euros em agosto de 2021 pelo clube russo.

Além de Claudinho, outros brasileiros defendem as cores do Zenit. São eles: o lateral-esquerdo Douglas Santos, o meia Wendel e os atacantes Malcom e Yuri Alberto.