Clássicos da Libertadores no Facebook: como assistir às reprises, datas e mais

Torcedores brasileiros poderão rever conquistas históricas de seus clubes através da ferramenta Facebook Watch; veja como e quando acompanhar

Enquanto a Libertadores não volta, os torcedores poderão acompanhar a reprises históricas da competição através do Facebook. O anúncio veio após parceria entre a empresa, detentora dos direitos de transmissão da competição, e a Conmebol. Os jogos serão exibidos exclusivamente para a América Latina através da ferramenta Facebook Watch.

Ao todo, 28 partidas serão reprisadas, sendo 14 delas transmitidas para o . A outra metade será dividida entre os outros países participantes do torneio. Os jogos serão sempre às quintas-feiras, às 20h (de Brasília), e aos sábados, às 16h (de Brasília).

A Goal mostra abaixo todas as informações que você precisa saber para acompanhar os clássicos sul-americanos.

Mais artigos abaixo

Mais times

QUAIS PARTIDAS SERÃO TRANSMITIDAS?

A programação que está definida para o Brasil será a seguinte, destacando que os jogos exclusivos são transmitidos de quinta-feira e sábado (todos os horários abaixo no fuso horário de Brasília).

28/05 - 20h: (ARG) x - semifinal - 1998

- semifinal - 1998 30/05 - 16h: x (MEX) - quartas de final - 2013

x (MEX) - quartas de final - 2013 04/06 - 20h: x Vasco - quartas de final - 2012

x - quartas de final - 2012 06/06 - 16h: Corinthians x - semifinal - 2000

x - semifinal - 2000 11/06 - 20h: Palmeiras x (COL) - final - 1999

x (COL) - final - 1999 13/06 - 16h: x Newells (ARG) - final - 1992

x Newells (ARG) - final - 1992 18/06 - 20h: Atlético-MG x (PAR) - final - 2013

x (PAR) - final - 2013 20/06 - 16h: x (URU) - final - 2011

x (URU) - final - 2011 25/06 - 20h: x - semifinal - 2019

x - semifinal - 2019 27/06 - 16h: x (MEX) - final - 2010

x (MEX) - final - 2010 02/07 - 20h: Palmeiras x River Plate (ARG) - semifinal - 1999

x River Plate (ARG) - semifinal - 1999 04/07 - 16h: Corinthians x (ARG) - final - 2012

x (ARG) - final - 2012 09/07 - 20h: Lanús (ARG) x Grêmio - final - 2017

- final - 2017 11/07 - 16h: São Paulo x Athlético - final 2005

COMO ASSISTIR ÀS PARTIDAS?

No celular:

Abra o aplicativo do Facebook.

Clique ou localize o ícone Assistir no menu.

Procure por Conmebol Libertadores e siga a página; as partidas serão adicionadas à sua lista.

No computador:

Acesse a página facebook.com.

Clique no ícone Assistir do Facebook no menu do lado esquerdo ou visite facebook.com/watch.

Procure por Conmebol Libertadores na barra de pesquisa e siga a página; as partidas serão adicionadas à sua lista de seguimento.

EM QUAIS PLATAFORMAS ESTARÁ DISPONÍVEL?

Em qualquer dispositivo móvel, incluindo tablets, aplicativos do Facebook para Android e iOS com as atualizações mais recentes.

No computador, as transmissões estarão disponíveis para o Chrome, Firefox e Opera em suas versões mais recentes.

É PRECISO PAGAR ALGO?

Não, os jogos são totalmente gratuitos para os usuários do Facebook.