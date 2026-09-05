Clamorosa Carrarese, contratou um ex-PSG!

A Carrarese faz mais uma contratação com a janela já fechada. Trata-se do lateral francês Colin Dagba, revelado nas categorias de base do Paris Saint-Germain e com passagens importantes entre a Ligue 1 e o Campeonato Belga, que assinará com o clube apuano até 30 de junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano caso determinadas condições sejam atendidas.





EX-PSG - O talento francês Colin Dagba entrou para a base do Paris Saint-Germain em 2016, completando sua formação até chegar ao time principal, onde disputou quatro temporadas e somou 77 jogos no total, incluindo 7 na Champions League e 55 no campeonato.

A estreia oficial aconteceu em 2018, no Trophée des Champions vencido contra o Monaco, dando início a um ciclo extraordinário e repleto de sucessos, no qual foi 3 vezes campeão francês e também conquistou 2 Copas da França, uma Copa da Liga e 2 Supercopas da França.

Ao longo da carreira, o lateral também vestiu a camisa da seleção sub-21 da França, somando 16 partidas, 1 gol e participando dos Europeus da categoria de 2019 e 2021.

Depois de deixar Paris, Dagba teve experiências importantes por empréstimo e em definitivo, disputando 21 partidas na Ligue 1 pelo Strasbourg na temporada 2022-23, vencendo a Ligue 2 em 2023-24 com o Auxerre e depois dando sequência à sua trajetória profissional na Bélgica, nas fileiras do Beerschot.



