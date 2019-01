City: Fernandinho já 'seca' rival Liverpool após vitória

A vitória do Manchester City sobre o Liverpool por 2 a 1 na última quinta-feira (3) segue repercutindo na Inglaterra. Líder da Premier League com 54 pontos, os Reds viram a diferença para o segundo colocado cair para quatro pontos, e enquanto a equipe de Klopp liga o sinal de alerta, os jogadores dos Citizens já começam a secar o rival.

"Quatro pontos serão interessantes para o resto da temporada para ambas as equipes. Eles ainda são líderes e têm muitos jogos pela frente também. Não é fácil ficar no topo porque a pressão é muito alta. Tem que vencer todos os jogos. Vamos ver o que acontece", disse Fernandinho.

"Tivemos a oportunidade de mostrar nossa qualidade depois de alguns resultados ruins. Estamos de volta aos trilhos e vencendo. O time tem feito bons jogos e isso é o mais importante para nós.", completou.

Depois das derrotas para o Crystal Palace e Leicester City durante o período festivo, o brasileiro ainda rejeitou as alegações de que o City tinha um ponto para provar contra o Liverpool.

"Não, de jeito nenhum. Temos um ponto para provar todos os jogos", disse.

C’MON! Until the end 💪🏾💪🏾👏🏾👏🏾 Great team effort! We are City! pic.twitter.com/p7DKnejJP4